ضبط سكر مجهول وسجائر بدون مستندات فى حملات تموينية بالإسكندرية

أصدر المهندس احمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق.

ضبط دقيق وسكر

قامت إدارة وسط التموينية برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة و تحت إشراف الأستاذ أحمد هيبة رئيس الرقابة بحملة تموينية بنطاق الادارة والتى أسفرت عن ضبط مخبز شامي حر لحيازته عدد ٥ أجوالة دقيق تمويني مدعم غير مصرح بإستخدامه خارج منظومة الدعم، وضبط أحد منافذ جمعيتي لحيازته كمية ١٣٥ كجم سكر مجهول المصدر وغير مدون عليه أى بيانات، وكذلك حيازة وعرض عدد ١٨ عبوه حلوى طحينة منتهية الصلاحية، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

ضبط سجائر مجهولة

كما قامت إدارة العجمى التموينية برئاسة ريهام عبد القادر مديرة الإدارة ومحمد الشافعى مفتش الإدارة بحملة تموينية بنطاق الادارة والتى أسفرت عن تحرير محضر ضد محمصة وذلك لحيازة وتجميع عدد ١٠٠٠ علبة سجائر مصرى كليوباترا وذلك باجمالى ٢٠٠٠٠ سجارة بدون فواتير او مستندات تدل على مشروعية الحيازة.

تحرير محاضر عدم إعلان اسعار

وتم تحرير عدد ٣ محاضر عدم اعلان عن الاسعار، تحرير عدد ٣ محاضر عدم حمل شهادات صحية، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.