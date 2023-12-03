الأحد 03 ديسمبر 2023
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"القاهرة الإخبارية": رشقات صاروخية مكثفة من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية

جريدة الدستور

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأٍ عاجل، بتكثيف الرشقات الصاروخية من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة "زرعيت" بالجليل الغربي.

وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري، السبت، إنه لن يجرى تبادل مزيد الأسرى مع إسرائيل حتى التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة، معتبرًا أن هذا القرار نهائي.

وأضاف العاروري، في تصريحات تليفزيونية، أن الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس هم جنود إسرائيليون ومدنيون خدموا سابقًا في الجيش الإسرائيلي.

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