"القاهرة الإخبارية": صفارات الإنذار تدوى فى مستوطنة "زرعيت"

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة "زرعيت" بالجليل الغربي.

الناس فى القطاع يعيشون فى دائرة موت ودمار

وسبق أن حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية مارتن جريفيث، أمس، من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع واستهداف المدنيين والمرافق والبنية التحتية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية في تصريحات أمس إنه لا يوجد أي مكان آمن لسكان غزة، مشيرا إلى أن الناس في القطاع يعيشون في دائرة موت ودمار ومرض.