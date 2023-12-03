الوكيل الثقافي بالإسكندرية الأزهرية يشارك في تصفيات بطولة الجمهورية لكرة اليد بنين

شارك أيمن جاويش مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الأحد، في مباريات تصفيات بطولة الجمهورية لكرة اليد بنين للمرحلة الثانوية، لقطاع منطقة الإسكندرية، والمقامة في المركز الأولمبي بالإسكندرية.

واستقبلت منطقة الإسكندرية الأزهرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، أمس، ببيت شباب سموحة، منتخبات بطولة كرة اليد للمرحلة الثانوية، والذي يضم 7مناطق أزهرية هي: (الإسكندرية - مطروح - كفر الشيخ - الشرقية - الغربية - البحيرة - جنوب سيناء)، وتستمر من السبت 2/ 12 حتى الاثنين 4/ 12/ 2023.

وافتتحت البطولة بالاجتماع التحضيري للبطولة، في حضور فضيلة رئيس المنطقة، وتامر علي الشامي مدير إدارة المسابقات الرياضية بقطاع المعاهد الأزهرية، ومنتخبات المناطق ومشرفيهم، وهيئة الإشراف على البطولة؛ حيث تم الاقتراع وتحديد المناطقة المتنافسة وترتيبه،

وألقى رئيس المنطقة كلمة حث فيها الطلاب المشاركين على التحلي بالروح الرياضية، والتخلق بالخلق الحسن والسلوك القويم، مبينًا لهم الجهود التي يقوم بها الازهر الشريف لرعاية أبنائه في كل المجالات.

يذكر أن الإدارة العامة للرعاية الرياضية، التابعة للإدارة المركزية لرعاية الطلاب قد قسمت البطولة على أربعة قطاعات كالتالي: الأول (الإسكندرية)، والثاني (بور سعيد)، والثالث (بني سويف)، والرابع (الأقصر)، يضم قطاع الإسكندرية عدد (7) مناطق أزهرية هي: (الإسكندرية - مطروح - كفر الشيخ - الشرقية - الغربية - البحيرة - جنوب سيناء)، واسفرت النتائج اليوم عن تأهل فريقي منطقتي البحيرة والغربية لدور الثمانية.

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