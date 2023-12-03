محافظ بورسعيد يتابع الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية 2024

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا؛ للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذي الحالي لتجهيز مقار الانتخابات الرئاسية ببورسعيد، والمقرر عقدها في الفترة من 10ـ 12 ديسمبر الجاري، بحضور رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، ووكيل وزارة التربية والتعليم، وممثلي الأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية، ومديري الإدارات التعليمية ببورسعيد.

واستمع محافظ بورسعيد، للأعمال التنسيقية بين جهات التعليم ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، حول تجهيز المقار للانتخابات الرئاسية، وإمدادها بكل المستلزمات التي تضمن سير وانتظام العملية الانتخابية بهدوء ويسر، موجهًا كل الجهات المعنية القائمة على العملية الانتخابية بالتنسيق المستمر فيما بينهم؛ لسرعة الانتهاء من إعداد وتجهيز المقار الانتخابية ورفع كفاءة محيط المدارس التي تشهد مارثون العملية الانتخابية، مع تخطيط الشوارع ورفع كفاءة منظومة النظافة وتحقيق المظهر الحضاري اللائق بهذه الفعالية.

وأكد محافظ بورسعيد، أن المشاركة الإيجابية للمواطن في العملية الانتخابية، تعكس مدى ثقافة ووعي الشعب المصري، فضلًا عن التأكيد على قوة وعظمة الدولة المصرية وقيادتها السياسية وأجهزتها الحكومية، مشيرًا إلى أن حق المشاركة في الانتخابات الرئاسية هو حق أصيل لكل مواطن، ويجب على كل مواطن الإدلاء بصوته واختيار من يمثله كرئيس للدولة المصرية لاستكمال مسيرة التنمية.

اللواء عادل الغضبان