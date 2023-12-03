الأحد 03 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية 2024

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا؛ للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذي الحالي لتجهيز مقار الانتخابات الرئاسية ببورسعيد، والمقرر عقدها في الفترة من 10ـ 12 ديسمبر الجاري، بحضور رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، ووكيل وزارة التربية والتعليم، وممثلي الأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية، ومديري الإدارات التعليمية ببورسعيد.

واستمع محافظ بورسعيد، للأعمال التنسيقية بين جهات التعليم ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، حول تجهيز المقار للانتخابات الرئاسية، وإمدادها بكل المستلزمات التي تضمن سير وانتظام العملية الانتخابية بهدوء ويسر، موجهًا كل الجهات المعنية القائمة على العملية الانتخابية بالتنسيق المستمر فيما بينهم؛ لسرعة الانتهاء من إعداد وتجهيز المقار الانتخابية ورفع كفاءة محيط المدارس التي تشهد مارثون العملية الانتخابية، مع تخطيط الشوارع ورفع كفاءة منظومة النظافة وتحقيق المظهر الحضاري اللائق بهذه الفعالية.

وأكد محافظ بورسعيد، أن المشاركة الإيجابية للمواطن في العملية الانتخابية، تعكس مدى ثقافة ووعي الشعب المصري،  فضلًا عن التأكيد على قوة وعظمة الدولة المصرية وقيادتها السياسية وأجهزتها الحكومية، مشيرًا إلى أن حق المشاركة في الانتخابات الرئاسية هو حق أصيل لكل مواطن، ويجب على كل مواطن الإدلاء بصوته واختيار من يمثله كرئيس للدولة المصرية لاستكمال مسيرة التنمية.

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
انتخابات رئاسة بورسعيد بورفؤاد أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

مواد متعلقة

محافظ بورسعيد: استعدادات مكثفة بجميع أحياء المحافظة لسرعة تجهيز المقار الانتخابية

الكشف بالمجان في مستشفى جامعة بورسعيد لمدة أسبوع

رفع كفاءة 30 عمارة سكنية ضمن المرحلة الثالثة لتطوير منطقة فاطمة الزهراء ببورسعيد

افتتاح مجمع الصناعات المغذية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد قريبًا

محافظ بورسعيد: الانتهاء من إنشاء "سوق خديجة" بحي الضواحي قريبًا

رئيس جامعة بورسعيد يصطحب شباب التحالف الوطني في جولة بمنشأتها

إقبال كبير من زائري بورسعيد على سوق الأسماك خلال العطلة الأسبوعية (صور)

رئيس حى المناخ ببورسعيد تتفقد أعمال تجهيز اللجان استعدادًا للانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

عاجل.. ملامح قائمة الأهلى فى مونديال الأندية.. استبعاد سليم وعبدالقادر

القاهرة الإخبارية: 700 شهيد فى قطاع غزة خلال 24 ساعة

خطاب أمريكى شديد اللهجة لـ إسرائيل.. ماذا حدث فى اجتماع كامالا هاريس والسيسى؟

الوطنية للانتخابات: بدء فرز الأصوات فى 16 مقرًا انتخابيًا بالخارج

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

بعد تجديد وديعتى الإمارات والكويت.. خبراء: "يؤكد ثقة دول الخليج فى مسيرة مصر السياسية والاقتصادية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

ماجد حبته

لقاء هاريس والرئيس

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات الشهداء والجرحى فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

"القسام" تدمّر 5 آليات إسرائيلية فى دير البلح