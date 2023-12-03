تفوق للبرسا.. قمة نارية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في "الليجا" الليلة

تنطلق، اليوم، قمة نارية ومثيرة بين ناديي برشلونة وأتلتيكو مدريد في بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ويستضيف فريق برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد في قمة نارية وشرسة ستقام على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تاريخ مواجهات برشلونة وأتلتيكو مدريد

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات برشلونة وأتلتيكو مدريد قبل القمة المرتقبة في بطولة الدوري الإسباني، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم رقم 241 في تاريخ مواجهات برشلونة وأتلتيكو مدريد في جميع المسابقات.

- التقى الفريقان في 240 مباراة من قبل، حقق خلالهم برشلونة الفوز في 108 مباراة، مقابل 76 انتصارًا لفريق أتلتيكو مدريد، بينما تعادلا في 56 مواجهة.

- وخلال هذه المباريات، سجل لاعبو برشلونة 451 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 348 هدفًا من لاعبي أتلتيكو مدريد.

- وعلى الصعيد المحلي، فقد تقابل الفريقان في 172 مباراة من قبل، حقق خلالهم برشلونة الفوز في 78 مباراة، مقابل 52 انتصارًا لفريق أتلتيكو مدريد، بينما تعادلا في 42 مواجهة.

- وخلال هذه المباريات، سجل لاعبو برشلونة 328 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 249 هدفًا من لاعبي أتلتيكو مدريد.

- وحقق فريق برشلونة ثلاث انتصارات في آخر ثلاث مباريات أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

- وكانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين، قد أقيمت في الموسم الماضي 2022-2023 في الليجا، قد انتهت بفوز برشلونة بهدف نظيف.

ترتيب برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف فقط.