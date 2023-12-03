الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أيمن العشرى: توفير خدمة الاستعلام عن مقار الانتخابات الرئاسية بغرفة القاهرة

أيمن عشري
أيمن عشري

أعلن أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، عن توفير خدمة الاستعلام عن المقار الانتخابية لمجتمع التجار استعدادًا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك داخل غرفة القاهرة بمركزي التميز بمقر الغرفة الرئيسي 4 ميدان الفلكي بمنطقة باب اللوق، وأيضًا مركز تميز الغرفة بجراج الأوبرا بمنطقة العتبة بالقاهرة.

وقال "العشري" إنه تم توفير هذه الخدمة مجانًا لمساعدة التجار على معرفة مقارهم الانتخابية لدعم عملية المشاركة في الانتخابات الرئاسية كواجب وطني علينا جميعًا، من أجل الحفاظ على استقرار بلدنا وحماية المكتسبات التي تحققت على أرض الواقع خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم ككل.

وحثّ مجتمع الأعمال والعاملين لديهم على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، حيث إنها واجب وطني مكفول لكل مصري، وإن بلدنا تحتاج أن نحافظ عليها وعلى استقرارها وعلى الطفرة التنموية غير المسبوقة التي شهدتها مؤخرًا على كل الأصعدة.

وأشار رئيس غرفة القاهرة إلى أن السنوات الأخيرة شهدت إنجازات كبيرة في المشروعات القومية والمدن الصناعية والبنية التحتية وتطوير العشوائيات والتوسع العمراني ومبادرات مهمة مثل "حياة كريمة" ومشاريع الرعاية الصحية و100 مليون صحة ومشروع التأمين الصحي الشامل والقضاء على الفيروسات الكبدية، وغيرها من المبادرات التي ساهمت بشكل كبير في تحسين حياة المواطن المصري.

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