أستاذ علاقات دولية: لا حل ولا سلام فى الشرق الأوسط إلا بإقامة دولة فلسطينية

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إنه لا سلام ولا حل في الشرق الأوسط إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشيرًا إلى أن متحدث حكومة الاحتلال يروج الآن لكذبة جديدة، وهي أن فصائل المقاومة عاملت الأسرى بطريقة سيئة.

حامد فارس: الإعلام العبرى هُزم هزيمة نكراء فى المعركة الإعلامية

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الإعلام العبري هُزم هزيمة نكراء، حيث خسر المعركة الإعلامية بشكل واضح على الرغم من أنها كانت تمهد دائمًا لنظرية أن الأسرى والمعتقلين لدى حماس يتعرضون لكل أنواع العقاب، لكن مشاهد إطلاق سراح الأسرى تثبت عكس ذلك، وأكدوا أنهم يُعاملون معاملة حسنة.

وأشار إلى أن ذلك يثبت أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تروج للأكاذيب كما تسير على هذا النهج منذ البداية، مؤكدًا أن السردية الإسرائيلية عن هجمات 7 أكتوبر وقتل الأطفال والمدنيين غير صحيحة.

وتابع أن قيام المقاومة الفلسطينية بتسليم الأسرى داخل شمال غزة يعد دلالة واضحة على أن جيش الاحتلال لا يسيطر بشكل واضح على تلك المنطقة.