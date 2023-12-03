الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مجزرة مخيم جباليا الجديدة تكشف وحشية الاحتلال الإسرائيلى

الاحتلال
الاحتلال

أثار استشهاد أكثر من 100 فلسطيني، أمس السبت، جراء القصف الإسرائيلي على مخيم للاجئين في غزة، وتحديدًا في جباليا، ردود أفعال غاضبة، فليست هذه المرة الأولى التي يستهدف فيها الاحتلال هذه المنطقة المكتظة بالسكان، فسبق واستهدفها مرات عدة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد المئات وإصابة الآلاف في هذا المربع السكني الصغير، بزعم وجود أنفاق واختباء قيادات حماس في هذا المربع الضيق.

وفي تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم، أشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية قصفت مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة، حيث كانت تقيم عائلات نازحة في السابق. 

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جرائم إسرائيل في غزة

كما قصفت إسرائيل أيضًا جنوب قطاع غزة أمس، وكثفت هجومًا متجددًا أعقب هدنة استمرت أسبوعًا مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية، وأثارت مخاوف متجددة بشأن سقوط ضحايا من المدنيين، حيث استشهد ما لا يقل عن 200 فلسطيني منذ استئناف القتال صباح الجمعة، بحسب وزارة الصحة، حتى في الوقت الذي حثت فيه الولايات المتحدة حليفتها إسرائيل على بذل كل ما في وسعها لحماية المدنيين.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، استشهد أكثر من 15 ألف فلسطيني جراء الهجمات الإسرائيلية في غزة، وأصيب أكثر من 40،000 شخص، وفقًا لوزارة الصحة، فيما يتلقى آلاف الجرحى العلاج على الأرض بعد أن خرجت المستشفيات عن الخدمة، بسبب نفاد الوقود أو تعرضها لأضرار بسبب القصف الإسرائيلي.

ووصفت الأمم المتحدة، أمس، انتهاء وقف إطلاق النار بأنه "الكابوس الذي يخشاه الجميع". 

وقال جيمس إلدر، المتحدث باسم اليونيسف، متحدثًا من مستشفى في خان يونس بجنوب غزة، إن غارة وقعت في مكان قريب، وإن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث، وظهرت أعمدة من الدخان في السماء.

وقال إن مستشفى ناصر "يكتظ بالأطفال والمصابين بجراح الحرب" الذين يتعافون من الهجوم الأخير، مشيرًا إلى أن العديد من العائلات كانت تنام على مراتب في المستشفى منذ أسابيع بعد نزوحها من منازلهم، التي دمرت الغارات الجوية الإسرائيلية الكثير منها.

وقال إلدر لبرنامج نيوزداي على "بي بي سي": "لا يمكن لهذا المستشفى أن يتعامل مع زيادة في الجروح الناجمة عن ساحة المعركة، حيث يعاني المزيد من الأطفال من الحروق، وهذه الإصابات المروعة من الشظايا". 

كذلك تركز العديد من الهجمات الإسرائيلية، أمس السبت، على منطقة خان يونس في جنوب غزة، حيث قال الجيش إنه ضرب أكثر من 50 هدفًا لحماس بغارات جوية ونيران الدبابات والبحرية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه نفذ أيضًا ضربات في الشمال وأصاب أكثر من 400 هدف في جميع أنحاء قطاع غزة، فيما يتكدس نحو مليوني شخص- تقريبًا كل سكان غزة- في جنوب القطاع، حيث حث الاحتلال الناس على الانتقال إلى أماكن أخرى في بداية الحرب.

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