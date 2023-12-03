نائب منسق "حياة كريمة" بالفيوم: المبادرة تخدم 1.3 مليون مواطن بمرحلتها الأولى

قال الدكتور أحمد جمال موسى نائب المنسق العام لمبادرة حياة كريمة بمحافظة الفيوم، إن المبادرة خلال المرحلة الأولى في مركزي يوسف الصديق وإطسا، خدمت حوالي 1.3 مليون مواطن فى المركزين.

وأوضح نائب المنسق العام لمبادرة حياة كريمة بالمحافظة، أن المبادرة شملت فى مرحلتها الأولى التى شارفت على الانتهاء مركزي إطسا ويوسف الصديق اللذان تم اختيارهما من خلال عدد من المعايير منها البعد المكاني والكثافة السكانية ومستوى الفقر بإجمالى 67 قرية فى 20 وحدة محلية 12 بمركز إطسا، و8 وحدات بمركز يوسف الصديق.

إنشاء وتجديد 155 مدرسة منها 76 جديدة

واستكمل حديثه، أن ابرز إنجازات حياة كريمة كانت فى مجال التعليم، حيث تم إنشاء وتجديد 155 مدرسة منها 76 مدرسة جديدة، بالإضافة لإنشاء المجمعات الحكومية للخدمات المتكاملة ومشروعات رصف وتجديد الطرق وصيانة شبكات المياه، وكذلك إنشاء مشروعات صرف صحى جديدة.

وأشار "موسى" إلى مفهوم العمل التطوعي بأنه تقديم المساعدة والعون والجهد من أجل العمل على تحقيق الخير في المجتمع عمومًا لأفرادة خصوصًا، وقد أطلق عليه مسمى عمل تطوعي لأن الإنسان يقوم به طواعية دون إجبار من الآخرين على فعله، مشيرا إلى تطور فكرة حياة كريمة من مبادرة لمجموعة من الشباب المتحمس تم تبنيها من قبل مؤسسة الرئاسة إلى مؤسسة ضخمة تقدم خدمات بمليارات الجنيهات فى كافة أرجاء الجمهورية.

جاء ذلك خلال الندوة التوعوية التي نظمتها كلية الآثار، حيث شهد الدكتور محمد كمال خلاف عميد كلية الآثار، الندوة التوعوية "حياة كريمة" التى نظمتها وكالة كلية الآثار لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برئاسة الدكتور محمد معتمد مجاهد، واستضافت خلالها الدكتور أحمد جمال موسى نائب المنسق العام لمبادرة حياة كريمة بمحافظة الفيوم، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس، وأماني سعد أمين الكلية، والعاملين والطلاب وذلك اليوم الأحد 3 ديسمبر، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

إشادة بالدور الريادي لمؤسسة حياة كريمة التى تستثمر فى الإنسان المصرى

وقدم الدكتور محمد كمال خلاف الترحيب بضيوف الكلية بالحضور، مؤكدًا أن الندوة تأتى فى إطار أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، مشيدًا بالدور الريادي لمؤسسة حياة كريمة التى تستثمر فى الإنسان المصرى وتحقق إنجازات ملموسة على أرض الواقع من تقديم فرص عمل، والارتقاء بالخدمات المقدمة، واستحداث الكثير من المشروعات الخدمية للقرى والمراكز الأكثر احتياجًا.

وأشار محمد معتمد مجاهد إلى أن مبادرة حياة كريمة التى انطلقت في أكتوبر 2019، شاركت بها 23 وزارة ومؤسسة مجتمع مدني، تهدف لدعم المواطن المصرى اقتصاديًّا واجتماعيًّا، من خلال تقديم المساعدة ابتداءً بالقرى الأكثر فقرًا والأعلى فى الكثافة السكانية والأكثر بعدًا عن المدن المركزية.

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