الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جولات تثقيفية لطلبة الجامعات والمدارس بمطار القاهرة الدولى

جانب من المشاركين
جانب من المشاركين

 

 

قام قطاع العلاقات العامة والمراسم  بميناء القاهرة الجوي باشراف الدكتور طارق إسماعيل رئيس القطاع  وبالتنسيق مع قطاع التنمية الإدارية والموارد البشرية بقيادة الملاح محمد طه بتنظيم جولات ميدانية تثقيفية لطلبة كلا من معهد الالسن للسياحة والفنادق وأوائل طلبة مدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعى المتميزة للغات تفقدوا خلالها مبانى المطار المختلفة والجراج متعدد الطوابق عبر القطار الالى بهدف التعريف على مرافق المطار المختلفة واهم اعمال التطوير التي تم إنجازها مؤخرا. 

وذلك تحت رعاية المحاسب  مجدى اسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى وفى إطار المسئولية المجتمعية للشركة واهتمامها بالعنصر البشرى 

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جولات تثقيفية لطلبة الجامعات والمدارس بمطار القاهرة الدولى


  سبق هذه الجولة الميدانية محاضرة تثقيفية في مركز تدريب شركة ميناء القاهرة الجوى للتعرف على مطار القاهرة واهم الخدمات التي يقدمها وخط سير الراكب وطريقة انهاء إجراءات سفره ووصوله. كما تم التعربف بدور العلاقات العامة والاعلام في تشكيل الصورة الذهنية لمطار القاهرة الدولى وأهميته كبوابة مصر وافريقيا الأولى.
  وجدير بالذكر أن شركة ميناء القاهرة الجوى تقدم تدريب صيفى لطلبة الجامعات والمعاهد بهدف إكسابهم الخبرة العملية اللازمة لحياتهم المستقبلية وتعريفهم على منظومة العمل في المطارات.

 

وكانت قد قامت شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المحاسب مجدي إسحق  قبل اسابيع بتنفيذ تجربة طوارئ بصالة 4مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي.
تضمنت التجربة اكتشاف خروج دخان من فتحات التكييف في صالة الوصول مما أدى إلى اطلاق سارينة الإنذار وإبلاغ مركز العمليات الرئيسي والبدء في عملية اخلاء الصالة من الموظفين والركاب وفصل الكهرباء عن الصالة والتعامل مع وجود بعض حالات الاغماء وعلى الفور وصلت سيارات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف وسيارات الحماية المدنية وبدء التعامل كلا فيما يخصه.
ومن خلال التعاون بين جميع الجهات المختصة تم السيطرة على الحريق بوحدات التكييف بنجاح والتأكد بعمل اللازم مع حالات الإصابة وشفط الدخان الموجود بالصالة ثم عودة الحياه الى طبيعتها.
وقد تم تنفيذ التجربة من خلال إدارة الطوارئ والأزمات بقطاع العمليات بالتعاون مع قطاع الأمن، القطاع الهندسي، قطاع السلامة والصحة المهنية، قطاع العلاقات العامة والمراسم وشرطة ميناء القاهرة الجوي والحماية المدنية والجمارك والحجر الصحي والاسعاف وكافة الجهات العاملة بالمطار.
تأتي هذه التجربة في ضوء الالتزام بتعليمات المنظمة الدولية للطيران المدني "الايكاو" للتأكد من الارتقاء بالمستوى التدريبي في مواجهة الازمات والاحداث الطارئة وزيادة القدرة على مواجهة تلك الحالات بكفاءة إضافة الى تحقيق التكامل والتعاون المستمر بين كافة الأجهزة العاملة بالمطار.

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جولات تثقيفية لطلبة الجامعات مطار القاهرة الدولي ميناء القاهرة الجوي ميناء القاهرة المطار المطارات

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