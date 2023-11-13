الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عاجل.. ميناء القاهرة الجوى يتعرض لهجوم سيبرانى ورئيس قطاع التكنولوجيا يكشف التفاصيل

مطار القاهرة
مطار القاهرة

كشف المهندس عبدالخالق محمد، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشركة ميناء القاهرة الجوي، تفاصيل تعرض موقع مطار القاهرة الجوي لهجوم سيبراني خلال الساعات الأخيرة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، إنه من بداية اليوم وتعرض الموقع لهجمة سيبرانية الغرض منها تعطيل الموقع الإلكتروني لمطار القاهرة عن العمل، مؤكدًا أن هذه الهجمة من خارج مصر ويتم تتبع خيوطها.

وأكد أنه تم الاطمئنان على أن كل البيانات في الموقع ولم يتم تسريب أي من البيانات التي يحتوي عليها الموقع، موضحًا أن الموقع يعرض بعض الخدمات داخل المطار وليس بيانات خاصة بالرحلات وتوقيتها ومواعيدها.

مطار القاهرة يمتلك أقصى درجات التأمين

وتابع، أن مطار القاهرة الدولي يمتلك أقصى درجات التأمين للبيانات الخاصة بالرحلات والمنتجات وأنه مع نهاية هذا اليوم ستعود كافة الخدمات وسيكون الموقع متاح للجميع للتعامل معه.

ميناء القاهرة الجوي رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات هجوم سيبرانى تعطيل الموقع الإلكتروني مطار القاهرة

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