"صوتنا أمانة".. مصريون بالسعودية يؤكدون أهمية التصويت في الانتخابات الرئاسية

استعرضت قناة "إكسترا نيوز"، مشاركة أبناء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية بالانتخابات الرئاسية 2024 لليوم الثالث والأخير من الفترة الزمنية المخصصة للمصريين بالخارج، والتي بدأت أول أمس الجمعة.

وقال أحد المواطنين: "المشاركة في الانتخابات واجب وطني واستحقاق انتخابي بالنسبة لي يجب علي تأديته، فالهدف الأساسي من ترك العمل والمجئ إلى هنا من أجل أداء الواجب الانتخابي".

وقالت مواطنة أخرى: "إن المشاركة واجبة من أجل مستقبل أبنائنا وأحفادنا بما يرفع اسم مصر على مستوى العالم بحيث تكون نسبة المشاركين أكثر من 30% و40%".

قال مواطن آخر: "ما جعلني أشارك هو الشعور بالدافع الوطني، ومن الضروري أن نشارك لاختيار الرئيس، صوتنا أمانة ومهم للغاية، والانتخابات أصوات لكل المصريين، وبالتالي يجب أن نتواجد في هذه التظاهرة الديموقراطية".

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

وكانت السفارة المصرية في العاصمة السعودية الرياض عملت على توفير التسهيلات كافة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية في ثالث يوم من أعمال التصويت التي تستمر ثلاثة أيام تبدأ في تمام الساعة 9 صباحا وتنتهي في الساعة 9 مساء.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى (رمز السلم).