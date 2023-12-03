الأحد 03 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"صوتنا أمانة".. مصريون بالسعودية يؤكدون أهمية التصويت في الانتخابات الرئاسية

جريدة الدستور

استعرضت قناة "إكسترا نيوز"، مشاركة أبناء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية بالانتخابات الرئاسية 2024 لليوم الثالث والأخير من الفترة الزمنية المخصصة للمصريين بالخارج، والتي بدأت أول أمس الجمعة.

وقال أحد المواطنين: "المشاركة في الانتخابات واجب وطني واستحقاق انتخابي بالنسبة لي يجب علي تأديته، فالهدف الأساسي من ترك العمل والمجئ إلى هنا من أجل أداء الواجب الانتخابي".

وقالت مواطنة أخرى: "إن المشاركة واجبة من أجل مستقبل أبنائنا وأحفادنا بما يرفع اسم مصر على مستوى العالم بحيث تكون نسبة المشاركين أكثر من 30% و40%".

قال مواطن آخر: "ما جعلني أشارك هو الشعور بالدافع الوطني، ومن الضروري أن نشارك لاختيار الرئيس، صوتنا أمانة ومهم للغاية، والانتخابات أصوات لكل المصريين، وبالتالي يجب أن نتواجد في هذه التظاهرة الديموقراطية".

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

وكانت السفارة المصرية في العاصمة السعودية الرياض عملت على توفير التسهيلات كافة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية في ثالث يوم من أعمال التصويت التي تستمر ثلاثة أيام تبدأ في تمام الساعة 9 صباحا وتنتهي في الساعة 9 مساء.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى (رمز السلم).

لجالية المصرية بالانتخابات الرئاسية الواجب الانتخابي انطلاق الانتخابات الرئاسية الرياض

مواد متعلقة

انتهاء تصويت المصريين بالانتخابات الرئاسية فى اليابان وكوريا الجنوبية

الأسقف العام لمنطقة جنوب شرق آسيا خلال التصويت فى الانتخابات الرئاسية

على أنغام الأغانى الوطنية.. المصريون يحتفلون بالانتخابات الرئاسية فى القنصلية بدبى

رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبى توجّه الشكر لمصر على دورها فى مفاوضات السلام

"التصويت حق".. أحمد حسن كوكا يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بإسطنبول

كاتب صحفى بمنتدى شباب العالم: أحداث غزة كشفت معضلة الإعلام العالمى

مُسن فى البحرين يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

بث مباشر.. انطلاق مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية" فى شرم الشيخ

الأكثر قراءة

عاجل.. كولر يحسم موقف السولية من قائمة الأهلى بمونديال الأندية

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

تبدأ من الجمعة 8 ديسمبر.. عدد أيام إجازة الانتخابات ٢٠٢٣

عاجل.. "الجارديان" تكشف دوافع الهجوم الإسرائيلى على جنوب غزة

تفاصيل خداع كتائب القسام جنود الاحتلال واستدراجهم لنفق مفخخ بالعبوات الصدمية والرعدية

قرار عاجل من "تعليم الفيوم" بشأن ضرب مُعلمة وتمزيق ملابسها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

ماجد حبته

لقاء هاريس والرئيس

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

"القسام" تدمّر 5 آليات إسرائيلية فى دير البلح

استشهاد أكثر من 700 فلسطينى فى هجمات إسرائيل على غزة خلال الساعات الـ24 الماضية