الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

غدًا.. حملة المرشح الرئاسى فريد زهران تعقد مؤتمرًا جماهيريًا بالقليوبية

فريد زهران
فريد زهران

تعقد حملة المرشح الرئاسي  فريد زهران مؤتمرا جماهيريا غدا الإثنين بقرية سندوة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك لعرض رؤيته وبرنامجه الانتخابي.

ويأتي هذا المؤتمر الجماهيري استكمالا لسلسة المؤتمرات الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران لعرض برنامجه الانتخابي.

وكان قد عقد المرشح الرئاسي فريد زهران أمس السبت مؤتمرا جماهيريا بالأقصر بحضور جماهيري واسع ومشاركة أعضاء من حملته الانتخابية عرض خلاله برنامجه الانتخابي ورؤيته.

جدير بالذكر أن المرشح الرئاسي فريد زهران عقد عدة مؤتمرات جماهيرية بعدد من المحافظات بدأت بمسقط رأسه في سرس الليان بالمنوفية، تلاه عدة مؤتمرات بالإسكندرية والفيوم والجيزة وأسيوط وأسوان والغربية والمنيا وسوهاج والأقصر.

تشكر الهيئة الوطنية للانتخابات

وكانت غرفة عمليات حملة المرشح الرئاسي فريد زهران قد أصدرت بيانا حول متابعة العملية الانتخابية فى اليوم الثانى من الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج.

وقالت إنها تابعت إجراءات تصويت المصريين في الخارج لليوم الثاني على التوالي من خلال المندوبين المتواجدين في مراكز الاقتراع بكل دول العالم. 

كما تلقت غرفة العمليات عددا من فيديوهات الدعم من المواطنين المصريين المؤيدين للمرشح فريد زهران. 
وقد لاحظت غرفة العمليات من خلال مندوبيها في أكثر من 25 دولة، زيادة معدل الإقبال على الاقتراع بالمقارنة بيوم أمس الأول الجمعة حيث يعتبر السبت يوم إجازة رسمية في معظم دول العالم.

وقد أصدرت غرفة العمليات بيانا صباح أمس تنتقد ما وصل إليها بأن بعض الناخبين يحملون صورا لأحد المرشحين أمام وداخل مراكز الاقتراع، وفي المقابل أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات بيانا أوضحت فيه قيامها بالتحقيق فيما تضمنه بيان الحملة انتهت فيه إلى أن الأمر لا يعدو عن كونه مجرد مظاهر احتفالية من بعض المواطنين خارج حرم مراكز الاقتراع، دون أي انحياز من جهات الإدارة لمرشح بعينه.

وهو ما نتمنى التزام الهيئة الوطنية ووزارة الخارجية به، ونؤكد شكرنا لتفاعل اللجنة مع بيان الحملة. 

وسوف تعلن الحملة عن تقارير متابعتها لسير العملية الانتخابية في الخارج يوميًا بشكل مستمر بنهاية كل يوم.

المرشح الرئاسي فريد زهران برنامجه الانتخابي المؤتمرات الانتخابية العملية الانتخابية الانتخابات الرئاسية

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