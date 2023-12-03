الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المصريون فى روما يدلون بأصواتهم لليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية (صور)

المصريون فى روما
المصريون فى روما

توافد العديد من أبناء الجالية المصرية في إيطاليا على مقر السفارة المصرية بروما؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، لليوم الثالث منذ بدء تصويت المصريين بالخارج.

ورفع أعضاء الجالية، خلال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، أعلام مصر وصور المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، كما حرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية.

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

وبدأت الجاليات المصرية بالخارج، أمس الأول الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم. 

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى (رمز السلم).

المصريون فى روما
المصريون فى روما
المصريون فى روما
المصريون فى روما
المصريون فى روما
المصريون فى روما
المصريون فى روما
المصريون فى روما
المصريون فى روما
المصريون فى روما
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