ممثل الجالية المصرية بالكويت: نسعى لإيصال رسالة للعالم بأن المصريين يقفون خلف دولتهم

قالت ممثلة الجالية المصرية في الكويت، الدكتورة داليا البيلي، إن المصريين في الكويت يعيشون حالة كبيرة من الفرحة خلال مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية، مضيفة: "نازلين نشارك في مهمة وطنية من أجل استكمال بناء الجمهورية الجديدة".

وأضافت ممثلة الجالية المصرية في الكويت في مداخلة لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية: "عندنا زغاريد وهتافات وأعلام ومشاركة قوية وإيجابية جدًا من المصريين في الخارج على المشاركة في الانتخابات".

وأكدت أن الجالية المصرية في الكويت مُصرة على أن تكون الجالية الأولى من حيث عدد المشاركة في الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، مشيرة إلى أن هدف الجالية من المشاركة في الانتخابات هو توصيل رسالة للعالم كله بأن المصريين يقفون خلف دولتهم وقيادتهم السياسية من أجل استكمال البناء وحفظ أمن واستقرار مصر.

وأشارت إلى أن مشاركة المصريين في الكويت في الانتخابات الرئاسية في منتهى القوة والحماس، متابعة: "نسعى لإيصال الرسالة للعالم بمنتهى القوة، والصور والفيديوهات المنتشرة لأبناء الجالية المصرية بالكويت خير دليل على ذلك".

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

وبدأت الجاليات المصرية بالخارج، أمس الأول الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى (رمز السلم).