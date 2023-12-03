الأحد 03 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ممثل الجالية المصرية بالكويت: نسعى لإيصال رسالة للعالم بأن المصريين يقفون خلف دولتهم

ممثل الجالية المصرية
ممثل الجالية المصرية

قالت ممثلة الجالية المصرية في الكويت، الدكتورة داليا البيلي، إن المصريين في الكويت يعيشون حالة كبيرة من الفرحة خلال مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية، مضيفة: "نازلين نشارك في مهمة وطنية من أجل استكمال بناء الجمهورية الجديدة". 

وأضافت ممثلة الجالية المصرية في الكويت في مداخلة لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية: "عندنا زغاريد وهتافات وأعلام ومشاركة قوية وإيجابية جدًا من المصريين في الخارج على المشاركة في الانتخابات".

وأكدت أن الجالية المصرية في الكويت مُصرة على أن تكون الجالية الأولى من حيث عدد المشاركة في الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، مشيرة إلى أن هدف الجالية من المشاركة في الانتخابات هو توصيل رسالة للعالم كله بأن المصريين يقفون خلف دولتهم وقيادتهم السياسية من أجل استكمال البناء وحفظ أمن واستقرار مصر.

وأشارت إلى أن مشاركة المصريين في الكويت في الانتخابات الرئاسية في منتهى القوة والحماس، متابعة: "نسعى لإيصال الرسالة للعالم بمنتهى القوة، والصور والفيديوهات المنتشرة لأبناء الجالية المصرية بالكويت خير دليل على ذلك".

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

وبدأت الجاليات المصرية بالخارج، أمس الأول الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم. 

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى (رمز السلم).

الانتخابات الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الجالية المصرية في الكويت الجالية المصرية بالكويت

مواد متعلقة

الأنبا ويصا: المشاركة في الانتخابات واجب وطني يؤكد انتمائنا لبلادنا

الأكثر قراءة

عاجل.. كولر يحسم موقف السولية من قائمة الأهلى بمونديال الأندية

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

عاجل.. "الجارديان" تكشف دوافع الهجوم الإسرائيلى على جنوب غزة

ليفربول يدعم "المثلية" فى لقاء فولهام.. و"صلاح" يرفض الشارة

تبدأ من الجمعة 8 ديسمبر.. عدد أيام إجازة الانتخابات ٢٠٢٣

قرار عاجل من "تعليم الفيوم" بشأن ضرب مُعلمة وتمزيق ملابسها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

ماجد حبته

لقاء هاريس والرئيس

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

"القسام" تدمّر 5 آليات إسرائيلية فى دير البلح

استشهاد أكثر من 700 فلسطينى فى هجمات إسرائيل على غزة خلال الساعات الـ24 الماضية