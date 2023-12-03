الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بسوهاج

حبس متهم
حبس متهم

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد،  عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الهيروين، بدائرة مركز المنشاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد حسن إبراهيم وإيهاب عبد المنعم أبو سالم بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

 بداية أحداث القضية  عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها قيام المتهم، بالاتجار فى الهيروين والحشيش، بدائرة المركز، وترويجها على عملائه، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد لفافات الهيروين وقطع الحشيش.

وبمواجهته، اعترف بالاتجار فى المخدرات وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وتمت احالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات سوهاج السجن المشدد الإتجار في الهيروين المنشآت المستشار محمد جمال عوض

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