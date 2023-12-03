الأحد 03 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إنتاج أفلام وثائقية وثلاثية الأبعاد بمركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي بمكتبة الإسكندرية

افلام مركز التوثيق
افلام مركز التوثيق الحضاري والطبيعي

أنتج مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابع لقطاع التواصل الثقافي بـمكتبة الإسكندرية، عددًا من الأفلام الوثائقية والأفلام ثلاثية الأبعاد، وذلك في إطار مشروعاته التوثيقية الهادفة لتوصيل المعلومات إلى المشاهد بطريقة جذابة وممتعة، بالإضافة إلى قيمتها الفنية والجمالية.


وأنتج المركز أكثر من 57 فيلم وثائقي منها على سبيل المثال: فيلم "بورتريهات الفيوم"، وفيلم "منف"، وفيلم "مصر الجديدة"، وفيلم "سيد درويش"، وفيلم "سليم حسن"، وفيلم "مصر "1920"، وفيلم "الأقصر مدينة الشمس"، وسلسلة أفلام الأرشيف الرقمي للحرف التقليدية المصرية، وهي مجموعة من الأفلام تتناول توثيق الحرف والصناعات التقليدية، مثل صناعة الصدف والنحاس والفانوس والخيامية وحرف النوبة. 

كما عمل المركز على إنتاج وتطوير مجموعة من الأفلام التي استخدمت تقنيات الحركة ثلاثية الأبعاد وقد تم إنتاج وتطوير بعض هذه الأفلام بالتعاون مع منظمة اليونسكو، خصيصًا لمتحف الحضارة المصرية بالفسطاط، و تم عرض هذه الأفلام لأول مرة خلال حفل افتتاح المتحف وموكب نقل المومياوات.

الأفلام ركزت على الكشف عن مختارات من إبداعات ومبتكرات التراث العلمي للحضارة المصرية القديمة

وركزت الأفلام على الكشف عن مختارات من إبداعات ومبتكرات التراث العلمي للحضارة المصرية القديمة، ممثلةً في: الساعة المائية، الساعة الشمسية، الذراع المصري القديم، الأسطرلاب، الأدوات الحجرية، الأطراف الصناعية في مصر القديمة، الموازين، الآلات الموسيقية، والنسيج المصري.
ويمكن مشاهدة الأفلام على قناة المركز على موقع اليوتيوب على الرابط التالي: https://www.youtube.com/@CULTNAT


جدير بالذكر أن مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي، التابع لقطاع التواصل الثقافي بـمكتبة الإسكندرية، يُعد إحدى الآليات الفاعلة التي عملت على مدار أكثر من عقدين على تنفيذ مشروعات تراثية قومية سبّاقة ورائدة في مجال توثيق التراث الحضاري بشقيه المادي وغير المادي، فضلًا عن التراث الطبيعي بتنوعه وثرائه، وذلك بالتعاون مع جهات ومؤسسات الدولة المعنية للعمل على تأصيل الهوية المصرية وحفظها. ولتحقيق ذلك تم العمل على إنشاء قواعد بيانات في مجالات التراث المختلفة وتحديثها بشكل دوري كأولوية، وكان من ثمرات ذلك القدرة على إنشاء نظم لإدارة المحتوى مكّنت المركز من بناء وتطوير ونشر العديد من المشروعات.

مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي مكتبة الاسكندرية الافلام الوثائقية الأفلام ثلاثية الأبعاد متحف الحضارة

مواد متعلقة

تعليم الإسكندرية توزع مطويات على الطلاب لتوعيتهم بالمشروعات القومية

"صرف الإسكندرية" تناقش استعداداتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024

ندوات "انزل شارك..كن إيجابي" وخدمة "اعرف مقرك الانتخابي" بكليات جامعة الإسكندرية

مقاعد لكبار السن وحجرات مؤمّنة.. مدارس الإسكندرية تبدأ الاستعداد للانتخابات الرئاسية (صور)

محافظ الإسكندرية والبابا تواضروس الثاني يفتتحان مستشفى الأنبا تكلا الجديدة

نقابة المهندسين بالإسكندرية تلتقي مع رؤساء الشركات المشاركة في ملتقى سوق العمل الثاني

"الوكيل" يدعو منتسبي غرفة الإسكندرية للمشاركة في الاستحقاق الدستوري المقبل

رئيس مياه الإسكندرية: تدريب الخريجين يؤهل الكوادر الشابة لسوق العمل الخارجي

الأكثر قراءة

عاجل.. كولر يحسم موقف السولية من قائمة الأهلى بمونديال الأندية

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

عاجل.. "الجارديان" تكشف دوافع الهجوم الإسرائيلى على جنوب غزة

ليفربول يدعم "المثلية" فى لقاء فولهام.. و"صلاح" يرفض الشارة

بسبب أولوية المرور.. القصة الكاملة لتمزيق جسد شاب في الوايلي

قرار عاجل من "تعليم الفيوم" بشأن ضرب مُعلمة وتمزيق ملابسها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

ماجد حبته

لقاء هاريس والرئيس

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

"القسام" تدمّر 5 آليات إسرائيلية فى دير البلح

استشهاد أكثر من 700 فلسطينى فى هجمات إسرائيل على غزة خلال الساعات الـ24 الماضية