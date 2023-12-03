"الفقي" يوكد توفير كافة أوجه الدعم لمعرض كتاب سوهاج

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، صباح اليوم، بمطار سوهاج الدولي، الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، خلال زيارتها لمحافظة سوهاج.

وتأتي زيارة وزيرة الثقافة لسوهاج، لافتتاح معرض سوهاج الأول للكتاب بنادي المحليات، بالاضافة إلى تفقد عدد من قصور الثقافة بنطاق المحافظة، ومنها قصر ثقافة سوهاج، وأخميم، والكوثر، وتختتم الوزيرة زيارتها لسوهاج بافتتاح كشك "كتابك" بقرية أولاد سلامة بمركز المنشاه، إحدى مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

يرافق وزيرة الثقافة خلال زيارتها لمحافظة سوهاج الدكتور أحمد البهي رئيس الهيئة العامة للكتاب، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من قيادات وزارة الثقافة.

المعرض يضم 25 ألف عنوان

جدير بالذكر أن المعرض يضم 25 ألف كتاب متنوع، من أحدث إصدارات دور النشر المصرية، تقدمها 22 دار نشر تشارك في المعرض، في مختلف المجالات، ويخدم جميع الفئات العمرية.

وسيستمر المعرض لمدة 11 يوما، ويقدم تخفيضات تصل إلى 70%، بالإضافة إلى بعض العروض الأخرى، والندوات الثقافية المميزة لرواد المعرض.

وكان اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، قد أكد على تقديم كافة أوجه الدعم لإقامة المعرض ودعم قطاع الثقافة عامة، لافتا إلى دور الثقافة في تشكيل الوعي وبناء الشخصية، وأهمية معارض الكتاب في تنمية مهارات القراءة والإطلاع للمواطنين من مختلف الفئات العمرية.

وتشمل الزيارة أيضا تفقد أعمال التطوير الذى يتم فى قصر ثقافة سوهاج، وتفقد قصر ثقافة أخميم، وقصر ثقافة الكوثر، وكشك "كتابك" بقرية أولاد سلامة بمركز المنشاة.

على الجانب الاخر ترأس احمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماع اللجنة العليا لجائزة سوهاج للتميز الوظيفي، بحضور اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، والمستشار محمود زين المستشار القانوني للمحافظة، وعلي أحمد محمود مدير عام الشئون القانونية، وحاتم مزيد مدير عام الموارد البشرية بالمحافظة، وعصام الحناوي مدير مديرية التنظيم والإدارة بسوهاج، وإيمان البدري مقرر اللجنة.



وقد التقت اللجنة خلال أعمالها اليوم عدد 35 من المرشحين للجائزة، ممن اجتازوا مقابلات اللجنة الفرعية، والمرشحين لفئات " أفضل إدارة عامة، أفضل إدارة، أفضل موظف، أفضل عامل " على مستوى ديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية، على أن يتم اختيار 3 مراكز في كل فئة.



وأكد نائب المحافظ على أهمية جائزة سوهاج للتميز الوظيفي، والتي نسعى أن تكون جائزة سنوية تقام كل عام؛ لتكريم المتميزين من الموظفين، وحث الجميع على الاجتهاد والابتكار في العمل، مشيرا إلى تطبيق معايير الاختيار، ومراعاة الضوابط والاشتراطات الموضوعة.