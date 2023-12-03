دجال يقتل سيدة ضربًا خلال معالجتها من السحر بكفر الشيخ

تسببت معالجة سيدة من السحر في التعدي عليها بالضرب من دجال مما أسفر عن وفاتها في مركز البرلس في محافظة كفر الشيخ.



كان قسم شرطة البرلس تلقى بلاغًا يفيد العثور على جثة سيدة فى الثلاثينيات من العمر، انتقلت قوة من مباحث البرلس بقيادة المقدم محمد عماد، رئيس مباحث المركز، ومعاونة النقيب محمد يوسف معاون أول مباحث المركز، لمكان الواقعة، وتبين وجود سيدة تدعى «ن. ا» 21 عامًا، ربة منزل ومقيمة مدينة البرلس، وبها آثار ضرب تم إخطار نيابة البرلس.

وانتقل فريق من النيابة لمعاينة الجثمان، وأمرت بنقل الجثمان للمشرحة بواسطة سيارة وانتداب فريق الطب الشرعي لتشريح الجثمان وسرعة عمل التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها.