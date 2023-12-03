الأحد 03 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

دجال يقتل سيدة ضربًا خلال معالجتها من السحر بكفر الشيخ

قتل
قتل

تسببت معالجة سيدة من السحر في التعدي عليها بالضرب من دجال مما أسفر عن وفاتها في مركز البرلس في محافظة كفر الشيخ.

كان قسم شرطة البرلس تلقى بلاغًا يفيد العثور على جثة سيدة فى الثلاثينيات من العمر، انتقلت قوة من مباحث البرلس بقيادة المقدم محمد عماد، رئيس مباحث المركز، ومعاونة النقيب محمد يوسف معاون أول مباحث المركز، لمكان الواقعة، وتبين وجود سيدة تدعى «ن. ا» 21 عامًا، ربة منزل ومقيمة مدينة البرلس، وبها آثار ضرب تم إخطار نيابة البرلس.

وانتقل فريق من النيابة لمعاينة الجثمان، وأمرت بنقل الجثمان للمشرحة بواسطة سيارة وانتداب فريق الطب الشرعي لتشريح الجثمان وسرعة عمل التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

كفرالشيخ سيدة دجال السحر

مواد متعلقة

لسوء الأحوال الجوية.. توقف حركة الملاحة والصيد فى كفرالشيخ

الأكثر قراءة

عاجل.. كولر يحسم موقف السولية من قائمة الأهلى بمونديال الأندية

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

عاجل.. "الجارديان" تكشف دوافع الهجوم الإسرائيلى على جنوب غزة

ليفربول يدعم "المثلية" فى لقاء فولهام.. و"صلاح" يرفض الشارة

قرار عاجل من "تعليم الفيوم" بشأن ضرب مُعلمة وتمزيق ملابسها

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

ماجد حبته

لقاء هاريس والرئيس

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

"القسام" تدمّر 5 آليات إسرائيلية فى دير البلح

استشهاد أكثر من 700 فلسطينى فى هجمات إسرائيل على غزة خلال الساعات الـ24 الماضية