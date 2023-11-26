لسوء الأحوال الجوية.. توقف حركة الملاحة والصيد فى كفرالشيخ

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وفي مياه البحر المتوسط بنطاق المحافظة، من اليوم الأحد، ولحين تحسن الأحوال الجوية، وذلك طبقًا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتعرض شمال البلاد لموجة من الطقس السيئ، والتي تؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية.

وكلَّف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالتعامل الفوري مع تبعات التغيرات المناخية المحتملة التي تشهدها المحافظة، و‎رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ إجراءات الحيطة والحذر.

وشدد على مواصلة جهود صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، وصيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تمت تغطيتها، وجاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة واستخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

ودعا المحافظ إلى ضرورة المتابعة المستمرة للموقع الإلكتروني الخاص بالتنبؤ بحالة الطقس والأرصاد الجوية والتوقعات بسقوط الأمطار، والذي يتم نشره بصفة يومية على الصفحة الرسمية للمحافظة.

فيما أهابت محافظة كفرالشيخ، المواطنين بعدم القيام بأي أنشطة بحرية، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة، وتوخي الحيطة والحذر وتجنب استخدام أجهزة المحمول أثناء القيادة واتباع كافة وسائل الأمان، وبخاصة في المنحنيات حرصًا على سلامتهم.

وشدد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ على رؤساء المدن والمراكز بضرورة متابعة غرف العمليات لمتابعة أي طارئ قد يحدث بسبب سوء الأحوال الجوية والتغيرات المتاخية، وضرورة كسح مياه الأمطار أولًا بأول، في حال سقوطها والعمل على التواصل والتعامل الفوري مع شكاوى وبلاغات المواطنين.