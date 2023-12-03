الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 3 قضايا سرقات في المحافظات

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

شنَّت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، حملات موسعة استهدفت ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبة جرائم السرقات.

وأسفر قطاع الأمن العام بإشراف اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريات أمن أسوان، وجنوب سيناء، وبني سويف عن ضبط العديد من الخارجين، حيث تم ضبط شخصين وبحوزتهم سلاح أبيض سكين عقب قيامهما بسرقة الباب الحديدى لغرفة محول كهرباء بدائرة قسم شرطة أسوان.

وضبط شخص يحمل جنسية إحدى الدول عقب قيامه بسرقة دراجة نارية ملك إحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول، وغير متواجدة بالبلاد من أمام محل إقامتها بدائرة قسم شرطة أول شرم الشيخ.

وضبط تشكيل عصابى ضم 3 أشخاص أحدهم عميل سيئ النية تخصص نشاطهم الإجرامى فـى سرقة الدراجات النارية.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم 9 وقائع سرقة وأرشدوا عن جميع المسروقات بحوزتهم 9 دراجات نارية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية التشكيلات العصابية العديد من الخارجين جنوب سيناء

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