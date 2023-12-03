الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سحب 1826 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

تركيب الملصق الإلكتروني
تركيب الملصق الإلكتروني

نجحت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية في سحب 1826 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية وتفعيل كل عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.

يشار إلى أن وزارة الداخلية بدأت في تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم يقم أصحابها بتركيب الملصق، أو ذات الملصق التالف، أو المتعمد إخفاؤه، أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته منذ 18 سبتمبر الماضى، حيث تشمل العقوبات سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر والحبس.

سحب الملصق الالكتروني تركيب

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