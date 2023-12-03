الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير الاتصالات يصل المنيا لافتتاح مشروعات ضمن "حياة كريمة"

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

وصل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، إلى محافظة المنيا لافتتاح عددًا من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار مبادرة حياة كريمة، حيث وصل إلى قرية الأزهري بمركز العدوة.

تأتي زيارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن تكليفات الئريس عبدالفتاح السيسي بضرورة متابعة المشروعات التنموية التي تجري على أرض المحافظات، وإزالة العقبالت التي تواجهها بما يحقق التنمية المستدامة، ويلبي متطلبات المواطنين في تحقيق الحياة الكريمة وتذليل العقبات من خلال المبادرات الرئاسية التي يعلنها الرئيس وتتبناها الدولة المصرية.

تفقد أعمال تطوير البنية التحتية للاتصالات بقرية الأزهري بمركز العدوة

 

 وتفقد أعمال تطوير البنية التحتية للاتصالات في القرية، والتي تشمل مد كابلات الألياف الضوئية، وإنشاء أبراج المحمول، وتطوير مراكز خدمات المحمول.

واستعرض مع المحافظ، كافة المشروعات التنميوة التي تجري على أرض المحافظة، بهدف تقديم الدعم الكامل لها، وإزالة أي معوق يؤثر على استمرارها ونجاحها.

 دعم وتنمية القدرات الرقمية للشباب وتعزيز ريادة الأعمال في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

 وعقب ذلك، يفتتح وزير الاتصالات مكتب بريد مغاغة، ثم يتفقد مركز إبداع مصر الرقمية - Creativa - بجامعة المنيا، والذي يهدف إلى دعم وتنمية القدرات الرقمية للشباب وتعزيز ريادة الأعمال في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 وخلال زيارته لمركز الإبداع، يستمع وزير الاتصالات إلى عرض تقديمي عن جهود التطوير المؤسسي الرقمي لمحافظة المنيا، كما يشاهد نماذج للشركات الناشئة والمشروعات الناجحة التي تم تدريبها من خلال برامج معهد تكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

تفقد وزير الاتصالات مركز مبيعات محافظة المنيا المطور

 وفي ختام زيارته، يتفقد وزير الاتصالات مركز مبيعات محافظة المنيا المطور، والذي تم تطويره وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

وزير الاتصالات محافظة المنيا مكتب بريد مغاغة جامعة المنيا أبراج المحمول

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