الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

اليوم.. الأوبرا تحتفى بموسيقار الأجيال بمعهد الموسيقى وذكرى فايزة أحمد بالجمهورية

عبد الوهاب وفايزة
عبد الوهاب وفايزة أحمد

ضمن سلسلة حفلات وهابيات، التى تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، تستعد الفرقة القومية العربية للموسيقى، برئاسة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، لإحياء حفل غنائي ضخم مساء اليوم الأحد على خشبة مسرح معهد الموسيقى العربية التابع لدار الأوبرا المصرية.

برنامج حفل وهابيات على مسرح معهد الموسيقى العربية

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء، وقد قام المايسترو مصطفى حلمي، بالتحضير لبرنامج فني مميز يضم نخبة مختارة من روائع موسيقار الأجيال لتقديمها خلال حفل وهابيات منها "سهرت منه الليالي، فوق الشوك، إيه انكتبلي يا روحي معاكي، القريب منك بعيد، أنت الحب، قوللي عملك إيه، لأ مش انا اللي أبكى، في يوم وليلة، لولا الملامة، حمال الآسية، الحب جميل وهذه ليلتي".

أداء كل من المطربين ريم كمال، أحمد عصام، يحيى عبد الحليم، هند النحاس.

حفلات وهابيات

يشار إلى أن سلسلة حفلات وهابيات التى تنظمها دار الأوبرا المصرية تأتي في إطار دورها الهادف إلى الحفاظ على الهوية الموسيقية العربية وتعريف الأجيال الجديدة بروائع التراث الفني وتخليدًا لأعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

التراث فى الجمهورية لإحياء ذكرى ميلاد فايزة احمد

وعلى صعيد آخر، تحيي فرقة الموسيقى العربية للتراث، بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي، مساء اليوم الأحد، ذكرى ميلاد كروان الشرق فايزة أحمد، وذلك من خلال حفل ضخم تحييه الفرقة على مسرح الجمهورية، استمرارا لخطة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر والهادفة إلى الاحتفاء برموز الموسيقى والغناء. 

ويتضمن البرنامج فاصلا لنخبة مختارة من أعمال المطربة الراحلة التي تعاونت خلالها مع كبار الملحنين والشعراء، أما الفاصل الثاني فيضم مجموعة من الروائع الغنائية الشهيرة.

أداء كل من المطربين أنغام مصطفى، رضوى سعيد، حنان عصام، نهى حافظ، محيي صلاح، أحمد صبري، مازن دراز وأحمد محسن.

عبد الوهاب احتفالية ذكرى ميلاد فايزة أحمد حفل وهابيات دار الاوبرا مسرح الجمهورية موسيقار الأجيال

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