الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 395 مخالفة مرورية وتحصيل 51 ألف جنيه خلال يوم بالغربية

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

ضبطت إدارة مرور الغربية، مخالفات متنوعة، في حملة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

وتلقى اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، يفيد برصد وضبط  395 مخالفة شملت، السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

تحصيل 51 ألفا و679 جنيها غرامات

كما تضمنت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 51 ألفا و679 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

العثور على جثة لشاب مجهول الهوية بالغربية

وفى سياق آخر، تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية مجهودتها لكشف غموض العثور علي جثة لشاب في العقد الثالث من عمره ملقاه في معدية العسال بمركز ومدينة زفتي تابعة لمحافظة الغربية

وكان اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية قد تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقي بلاغ من الأهالي بالعثور علي جثة شاب ملقاة في المياة واضح عليها آثار بداية تحلل مما يعني أنها منذ ايام حوالي"3" ولكنها واضحة الملامح في معدية العسال بمركز ومدينة زفتي تابعة لمحافظة الغربية

نتائج التحقيقات

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات الأولية أن الشاب بكامل ملابسه وتم نقله إلي مشرحة مستشفى زفتي العام تحت تصرف النيابة العامة لحين الإنتهاء من التحقيقات.

وحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وانتداب الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة ومحاولة وإصدار تقرير حول الواقعة مما يفيد بحل لغز القضية.
وكلفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية بسرعة عمل التحريات حول الواقعة.

ادارة مرور الغربيه مخالفات متنوعة مصادرة المركبات السير عكس الاتجاه والسير بدون لوحات معدنية برخصة منتهية وبدون رخصة قيادة

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