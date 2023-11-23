بتكلفة 45.6 مليون جنيه.. الانتهاء من إنشاء وحدة مرور الدلنجات

أجرت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة جولة تفقدية، بمركز ومدينة الدلنجات بحضور اللواء وائل زغلول رئيس مركز ومدينة الدلنجات، تفقدت خلالها وحدة مرور الدلنجات المقامة على مساحة 5200 مز

وتضم الوحدة 3 مبانى بمساحة 1600 م٢ "مبنى الشهر العقاري والمكون من دور أرضى وعدد 2 دور علوى - مبنى إداري مكون من دور أرضى و4 أدوار علوية - مبنى المجندين مكون من دور أرضى وعدد 2 دور علوى" بتكلفة إجمالية 45 مليون و668 ألف جنيه، وذلك فى إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والمشروعات الجاري تنفيذها ومعدلات ونسب التنفيذ.

أهمية وحدات المرور فى التيسير على المترددين



وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى أهمية وحدات المرور فى التيسير علي المترددين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، أثناء استخراج رخص القيادة والتسيير للسيارات بشتى أنواعها.

كما تفقدت مدرسة الفكرية بأرض الإرشاد المقامة على مساحة 4000 م٢ بتكلفة إجماليه 12مليون جنيه وتتكون من مبنى و3 أدوار علويه وتضم حجره إدارة وورش اشغال يدويه وحجرة مجالات وحجرة طبيب وأخصائي اجتماعي ومعمل كمبيوتر وحجرة تربية نفسية.

توفير الرعاية اللازمة لطلاب المدرسة الفكرية

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على ضرورة توفير الرعاية اللازمة لهذه الفئة من الطلاب وتوفير الأجواء المناسبة لهم للتحصيل الدراسي، كما شددت على الاهتمام بنظافة المدرسة مؤكدة أن الدوله تسعى جاهدة لدعم الأشخاص ذوي الهمم وتحديدًا مدارس التربية الفكرية والنور للمكفوفين من خلال تدعيم تلك المدارس بالوسائل التكنولوجية الحديثة.

حضر الجولة اللواء أشرف المقرحى عضو مجلس النواب، سحر القاضى عضو مجلس النواب، و محمد العدوى مدير الادارة التعليمية، واحمد جبيل، نائب رئيس المركز، واحمد عاشور، وأيمن ابو المجد والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.