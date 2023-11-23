الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 939 حالة إشغال طريق مخالفة في 4 مراكز بالبحيرة

إشغال طريق
إشغال طريق

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة مكبره لإزالة التعديات والشغالات 

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى بحملة مكبرة بنطاق عدة مناطق " الجمهورية، السنترال 23 يوليو، وسط البلد، ميدان المحطة " أسفرت عن رفع 120حالة اشغال تنوعت ما بين ثابت ومتحرك وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. 

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق أسفرت عن رفع 708حالة بدمنهور بنطاق عدة مناطق" الجمهورية، الشاذلى، عرابي - الكورنيش-  عبد الباقى سرور - ميدان الساعة، أبوالريش،  السجن"

إزالة كافة الإشغالات بشوارع  مدينة الدلنجات

و قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بحملة مكبره بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية والأسواق  أسفرت عن رفع 90 حالة إشغال طريق، و قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد برفع 21 حالة اشغال طريق بالشوارع الرئيسية والفرعية. 

ووجهت محافظ البحيرة ، بضرورة المتابعة المستمرة واستمرار تشكيل الحملات لإزالة كافة الإشغالات علي مدار اليوم ورصد أي مخالفات فور رصدها، وعدم السماح بالتعدي علي حرم الطريق العام، وذلك  تيسيرًا للحركة المرورية.

حملة مكبره لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة. 

من ناحية أخرى شهدت محافظة البحيرة أمس تنفيذ حملة مكبره لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق دائرة مركز شرطة الدلنجات ودمنهور، وشبراخيت،  حيث تم تنفيذ عدد 22 حالة تعدى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتم التحفظ على عدد من المعدات الثقيلة المستخدمة في البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة 

إزالة حالة تعدي الطريق العام مدينة دمنهور قسم الإشغالات الدلنجات

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