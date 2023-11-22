الأربعاء 22 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 61 حالة تعدي على مساحة 12805 أمتار بنطاق 8 مراكز في البحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

وجهت  الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

حملة إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية 

وشهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 61 حالة تعدي بمساحة 12805 م2 بنطاق 8 مراكز عبارة عن إزالة: 20 حالة تعدى على الأراضي الزراعية بنطاق قرى دسونس أم دينار، سنهور، زواية غزال  ونديبة، والأبعادية بدمنهور بمساحة 6500 م2  عبارة عن مبانى وقواعد وسملات وأعمدة خرسانية، 11 حالة تعدي بمساحة 1844 م٢بمدينة الرحمانية عبارة عن مبانى بالطوب الأحمر وأسطح خرسانية وسملات وأعمدة خرسانية.

كما تم إزالة 9 حالات تعدي علي الأرض الزراعية بمساحة 1722 م2 بقريتي المسين والوفائية بالدلنجات عبارة عن مباني مكونه من أعمده خرسانية وأسوار طولية وعرضية،و 7 حالات تعدى وبناء مخالف بمساحة 820 م2 بإيتاي البارود، و5 حالات تعدي بمساحة 703 م2 بشبراخيت، و3 حالات تعدي بمساحة 700 م2 عبارة عن سملات.

وإزالة مباني من الطوب الأحمر  وشدات خشبية برشيد، و3 حالات تعدي بمساحة 370 م2 بنطاق قرى بولين ودفشو والحاجر بكفر الدوار عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وشدات خشبية، 3 حالات تعدي بمساحة 146 م2 عبارة عن مباني بالطوب البلوك وأسقف خرسانية بوادي النطرون.

إزالة المباني التعدي على الأراضي الزراعية محافظة البحيرة الزراعة أملاك الدولة

مواد متعلقة

حريق هائل يلتهم 4 آلاف طن قش أرز بالبحيرة (صور)

بحثت التعاون مع محافظة البحيرة.. رئيس"العامة للتنمية الصناعية" يفتتح فرع الهيئة بدمنهور

دعما لذوي الهمم.. تسليم سماعات طبية بقرى ونجوع البحيرة

إزالة 27 حالة تعد في 6 مراكز بالبحيرة

ضبط 3 مراكز لتعبئة السكر لتصرفهم في 275 طن بالسوق السوداء في البحيرة

تخفيضات تصل إلى 25%.. أهالى البحيرة: نطالب باستمرار إقامة معارض "معًا ضد الغلاء"

بالأسماء.. 18 مصابًا إثر انقلاب "ميكروباص" بالبحيرة

البحيرة: تطهير المصارف والمساقى استعدادًا لموسم الشتاء

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: إطلاق سراح الدفعة الأولى من المحتجزين قد يبدأ من يوم الخميس

رسالة من بايدن للرئيس السيسى وأمير قطر بعد التوصل لهدنة فى غزة

أسرار اللحظات الأخيرة فى اتفاق الهدنة.. ماذا حدث خلف الأبواب المغلقة؟

ترجمة فيلم "المنبر" لـ أحمد حاتم إلى 4 لغات أجنبية

بعد نشر "الدستور" عنها.. محافظ مطروح يحيل واقعة تعرض سيدة لإهمال طبي للنيابة العامة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: 6 شهداء من منزل واحد فى استهداف مخيم النصيرات (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات الشهداء والجرحى فى غارات للاحتلال شمال قطاع غزة

تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلى للمصادقة على صفقة تبادل الأسرى والهدنة فى غزة

نتنياهو: نحرز تقدمًا فى صفقة تبادل الأسرى ونتوقع أخبارًا جيدة