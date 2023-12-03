"أنا بنت مصر".. الأطفال يُزينون المشهد فى انتخابات الرئاسة المصرية بالإمارات (صور)

ظهر الأطفال المصريون في مدينة أبوظبي الإماراتية في مشهد جميل، احتفالًا بالاستحقاق الرئاسي الذي يُدلي المصريون بأصواتهم فيه منذ الجمعة الماضي.

وارتدى الصغار ملابس عليها عبارات "أنا بنت مصر" و"أنا ابن مصر" ورفعوا الأعلام المصرية، بينما ارتدى الكبار أزياءً بلون العلم، في وقت كانوا يدلون فيه بأصواتهم.

تواصل مستمر بين "الوطنية للانتخابات" والسفارات والقنصليات المصرية للتأكد من عدم وجود معوقات فنية

المصريون في الخارج يُزينون المشهد في الانتخابات الرئاسية المصرية

المصريون في الخارج يُزينون المشهد في الانتخابات الرئاسية المصرية

المصريون في الخارج يُزينون المشهد في الانتخابات الرئاسية المصرية

المصريون في الخارج يُزينون المشهد في الانتخابات الرئاسية المصرية

المصريون في الخارج يُزينون المشهد في الانتخابات الرئاسية المصرية

المصريون في الخارج يُزينون المشهد في الانتخابات الرئاسية المصرية

المصريون في الخارج يُزينون المشهد في الانتخابات الرئاسية المصرية

المصريون في الخارج يُزينون المشهد في الانتخابات الرئاسية المصرية

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

وفى وقت سابق، قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات إن هناك تواصلًا مستمرًا بين الهيئة والسفارات والقنصليات المصرية للتأكد من عدم وجود معوقات فنية.

ويدلي المصريون في الخارج بأصواتهم على مدى ثلاثة أيام اعتبارًا من الجمعة الماضي، بينما يصوت المصريون داخل البلاد في أيام 10 و11 و12 ديسمبر لعام 2023، ومن المقرر إعلان النتيجة في 18 ديسمبر في حال حسم السباق من الجولة الأولى.

وسيتم في حالة وجود جولة إعادة إجراء الانتخابات للمصريين بالخارج أيام 5 و6 و7 يناير من العام المقبل 2024، على أن تجرى الانتخابات للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير المقبل، فيما سيتم إعلان النتائج في 16 يناير 2024.