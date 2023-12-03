بريطانيا: تلقينا تقارير عن نشاط للمسيرات بمضيق باب المندب

قالت الوكالة البحرية البريطانية (UKMTO)، اليوم الأحد، إن هناك تقارير عن نشاط مسيرات وانفجار محتمل بمضيق باب المندب في البحر الأحمر.

وأوضحت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) أنها تلقت تقارير عن نشاط طائرات بدون طيار وانفجار محتمل في مضيق باب المندب بالبحر الأحمر.

وأكدت (UKMTO) أن نشاط الطائرات بدون طيار انطلق من اليمن ودعت السفن الموجودة في المنطقة المجاورة إلى توخي الحذر.

يأتي هذا عقب احتجاز جماعة الحوثي في اليمن سفينة إسرائيلية الشهر الماضي، والتهديد باستهداف أي سفينة إسرائيلية تعبر قبالة السواحل اليمنية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.

البحرية الأمريكية تسقط طائرة مسيرة فوق البحر الأحمر

وفي منتصف الشهر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن أن السفينة الحربية الأمريكية "يو إس إس توماس هودنر" في البحر الأحمر أسقطت طائرة مسيرة انطلقت من الأراضي اليمنية كانت تتجه نحوها.

وقال متحدث باسم الجيش الأمريكي، وفقًا لقناة "الحرة" الفضائية الأمريكية: نحن على علم بالحادث الذي تعرضت له المدمرة يو إس إس توماس هودنر؛ حيث دافعت السفينة بنجاح عن نفسها ضد طائرة مسيرة أثناء إبحارها عبر البحر الأحمر.

وأشار إلى أن الحادثة وقعت أثناء عبور المدمرة المياه الدولية للبحر الأحمر، مؤكدًا عدم وقوع إصابات في صفوف القوات الأمريكية أو أضرار بالسفينة الحربية.

وتعد هذه المرة الثانية التي تسقط فيها الولايات المتحدة مقذوفات بالقرب من سفنها الحربية؛ حيث اعترضت سفينة حربية أمريكية أخرى الشهر الماضي أربعة صواريخ كروز و15 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من اليمن باتجاه إسرائيل.

وقال مسئولان أمريكيان، لـ"رويترز"، إن السفينة الحربية الأمريكية أسقطت طائرة مسيرة في البحر الأحمر انطلقت من اليمن، فيما يبدو أنها المرة الثانية فقط التي تسقط فيها الولايات المتحدة مقذوفات بالقرب من سفنها الحربية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.