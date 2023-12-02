السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الدسوقى" يمتدح مهرجان البحر الأحمر السينمائى وينبهر بالتطور الفنى فى السعودية (فيديو)

الفنان أحمد الدسوقي
الفنان أحمد الدسوقي

أعرب الفنان أحمد الدسوقي، عن إعجابه الشديد بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي وصفه بالعالمي والمحترف في التنظيم والتنفيذ.

وأشار الدسوقي، في حوار هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أن المهرجان استقطب نخبة من صناع السينما والأفلام العالمية، وأنه يعكس التحول الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، مما لفت انتباه الزائرين والمشاركين.

وأضاف الدسوقي، أنه تفاجأ بالنهضة الفنية الجميلة التي حدثت في السعودية، وأنها تمثل تطورًا وطفرةً فنية كبيرة في تاريخ المملكة، مؤكدًا أنه فخور وسعيد بما شاهده من تفاصيل ومستويات عالية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي البحر الاحمر الفنان أحمد الدسوقي صالة التحرير المهرجان السينما والأفلام المملكة العربية السعودية السعودية مهرجان البحر الأحمر

الأكثر قراءة

جثمانه فى غزة.. من هو أكبر ضابط إسرائيلى قُتل فى هجوم "7 أكتوبر"؟

عاجل.. "الوطنية للانتخابات" ترد على مزاعم حمل الناخبين صور أحد مرشحى الرئاسة أمام القنصليات

كواليس سحب إسرائيل «وفد الموساد» من مفاوضات صفقة الأسرى.. ماذا حدث؟

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

أطعمة تقلل من تصبعات الجلد

الأهلى يفرط فى الفوز على يانج أفريكانز ويكتفى بالتعادل الإيجابى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

ماجد حبته

لقاء هاريس والرئيس

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

محمد الفايدي

الحوار بين الإقناع والتأثير

عبد الرحيم طايع

طريق الذهاب إلى رئاسة مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

جثمانه فى غزة.. من هو أكبر ضابط إسرائيلى قُتل فى هجوم "7 أكتوبر"؟

كواليس سحب إسرائيل «وفد الموساد» من مفاوضات صفقة الأسرى.. ماذا حدث؟

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس