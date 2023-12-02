"الدسوقى" يمتدح مهرجان البحر الأحمر السينمائى وينبهر بالتطور الفنى فى السعودية (فيديو)

أعرب الفنان أحمد الدسوقي، عن إعجابه الشديد بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي وصفه بالعالمي والمحترف في التنظيم والتنفيذ.

وأشار الدسوقي، في حوار هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أن المهرجان استقطب نخبة من صناع السينما والأفلام العالمية، وأنه يعكس التحول الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، مما لفت انتباه الزائرين والمشاركين.

وأضاف الدسوقي، أنه تفاجأ بالنهضة الفنية الجميلة التي حدثت في السعودية، وأنها تمثل تطورًا وطفرةً فنية كبيرة في تاريخ المملكة، مؤكدًا أنه فخور وسعيد بما شاهده من تفاصيل ومستويات عالية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.