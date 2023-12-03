الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

الصداع أبرزها.. كيف يمكن أن تساعدك الزيوت العطرية في التخلص من المشكلات الصحية

الزيوت
الزيوت

تعمل الزيوت العطرية عن طريق تقليل مستويات التوتر من خلال الاستنشاق، وتقليل الالتهاب من خلال التطبيق الموضعي، وتحسين الدورة الدموية، وإظهار خصائص مسكنة.

كيف تعمل الزيوت العطرية؟ الزيوت الأساسية هي مركبات متطايرة يتم استخلاصها من النباتات من خلال طرق مثل التقطير بالبخار أو الضغط البارد، حيث تحتوي هذه الزيوت على جوهر النبات بما في ذلك عطره وخصائصه العلاجية، عند استنشاقها أو تطبيقها موضعيًا، تتفاعل الزيوت العطرية مع الجسم بطرق مختلفة، مما يوفر مجموعة من الفوائد الصحية.

تساهم الزيوت العطرية في تخفيف الصداع من خلال قدرتها على معالجة العوامل المتعددة التي قد تسبب الصداع أو تؤدي إلى تفاقمه. تشمل الآليات الأساسية ما يلي:

تتمتع الزيوت الأساسية مثل اللافندر والبابونج واللبان بخصائص مهدئة تعزز الاسترخاء، يمكن أن يساعد استنشاق هذه الزيوت في تقليل مستويات التوتر وتخفيف التوتر الذي قد يساهم في حدوث الصداع، الاستخدام الموضعي يقلل الالتهاب غالبًا ما يرتبط الالتهاب بالصداع، وبعض الزيوت الأساسية، مثل النعناع والأوكالبتوس، لها خصائص مضادة للالتهابات.

  زيت النعناع 

يشتهر زيت النعناع بقدرته على تخفيف الصداع والصداع النصفي. يحتوي على المنثول الذي يوفر إحساسًا بالبرودة ويعمل كمسكن طبيعي، مما يساعد على تقليل الألم والانزعاج.

 زيت اللافندر

 معروف بخصائصه المهدئة، وهو فعال في تخفيف التوتر والصداع الناتج عن التوتر. استنشاق رائحته المهدئة أو تطبيقه موضعيًا يمكن أن يساعد في تعزيز الاسترخاء وتخفيف أعراض الصداع.

 زيت إكليل الجبل

 بفضل قدرته على تحسين الدورة الدموية، فإن زيت إكليل الجبل فعال في علاج الصداع الناجم عن تقييد تدفق الدم. يمكن أن يساعد تخفيفه وتطبيقه موضعيًا أو نشر رائحته على تعزيز الدورة الدموية وتخفيف أعراض الصداع. 

زيت البابونج

 زيت البابونج معروف بتأثيراته المهدئة والمضادة للالتهابات. يمكن أن يساعد في تخفيف صداع التوتر وتعزيز الاسترخاء عند استنشاقه أو تطبيقه موضعيًا.

 زيت اللبان

 لقد تم استخدام زيت اللبان لعدة قرون لخصائصه المهدئة والمثبتة. قد يساعد استنشاق رائحته أو وضعه على الصدغ في تقليل الصداع المرتبط بالتوتر. 

زيت الزنجبيل 

يمتلك زيت الزنجبيل خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تكون مفيدة للصداع، وخاصة تلك المرتبطة بالالتهاب، التدليك اللطيف بزيت الزنجبيل المخفف أو استنشاق رائحته يمكن أن يوفر الراحة.

 زيت الريحان

 يتمتع زيت الريحان بخصائص تساعد على استرخاء العضلات، مما يجعله فعالًا في علاج صداع التوتر. يمكن أن يساهم تخفيفه وتدليكه على المناطق المتوترة أو استنشاق رائحته في تخفيف الصداع.

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