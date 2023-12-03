توافد المصريون في إندونسيا للإدلاء بأصواتهم بانتخابات الرئاسة 2024 (فيديو)

توافد عدد من أبناء الجالية المصرية المقيمين في إندونسيا، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، في اليوم الثالث للتصويت الموافق الأحد 3 ديسمبر 2023، حيث بدأت عملية الاقتراع الجمعة الماضية.

وبدأت السفارة في استقبال أبناء الجالية للإدلاء بأصواتهم من الساعة التاسعة صباحًا وفقا للتوقيت المحلي لدولة إندونيسيا، وفقًا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

واجب وطني على كل مواطن للحفاظ على الوطن

وقال محمد مبروك عبدالفتاح، مواطن مصري مقيم في إندونسيا، إنه حرص على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنه واجب وطني على كل مواطن وللحفاظ على الوطن.

بينما علق المُعلم محمد سليمان، أنه شارك في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، ودعا المواطنين من كل دول العالم للإدلاء بأصواتهم لأن هذا واجب وطني ويجب مساندة البلد.

وعلق مواطن آخر يدعى أحمد وهو أحد المواطنين المقيمين في إندونسيا، وشارك في الانتخابات الرئاسية ودعى المواطنين أن يشاركوا بأصواتهم للوقوف بجانب مصر.

https://youtu.be/foVFlMawQs8

تواصل مستمر بين "الوطنية للانتخابات" والسفارات والقنصليات المصرية للتأكد من عدم وجود معوقات فنية

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

وفى وقت سابق، قال المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات إن هناك تواصلا مستمرا بين الهيئة والسفارات والقنصليات المصرية للتأكد من عدم وجود معوقات فنية.

ويدلي المصريون في الخارج بأصواتهم على مدى ثلاثة أيام اعتبارا من الجمعة الماضية، بينما يصوت المصريون داخل البلاد في أيام 10 و11 و12 ديسمبر لعام 2023، ومن المقرر إعلان النتيجة في 18 ديسمبر في حال حسم السباق من الجولة الأولى.

وسيتم في حالة وجود جولة إعادة إجراء الانتخابات للمصريين بالخارج أيام 5 و6 و7 يناير من العام المقبل 2024، على أن تجرى الانتخابات للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير المقبل، فيما سيتم إعلان النتائج في 16 يناير 2024.

الانتخابات الرئاسية في الخارج

الانتخابات الرئاسية في الخارج

الانتخابات الرئاسية في الخارج

الانتخابات الرئاسية في الخارج

الانتخابات الرئاسية في الخارج

الانتخابات الرئاسية في الخارج