الأحد 03 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توافد المصريون في إندونسيا للإدلاء بأصواتهم بانتخابات الرئاسة 2024 (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية في الخارج

توافد عدد من أبناء الجالية المصرية المقيمين في إندونسيا، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، في اليوم الثالث للتصويت الموافق الأحد 3 ديسمبر 2023، حيث بدأت عملية الاقتراع الجمعة الماضية.

وبدأت السفارة في استقبال أبناء الجالية للإدلاء بأصواتهم من الساعة التاسعة صباحًا وفقا للتوقيت المحلي لدولة إندونيسيا، وفقًا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

  واجب وطني على كل مواطن للحفاظ على الوطن

وقال محمد مبروك عبدالفتاح، مواطن مصري مقيم في إندونسيا،  إنه حرص على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنه واجب وطني على كل مواطن وللحفاظ على الوطن.

بينما علق المُعلم محمد سليمان، أنه شارك في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، ودعا المواطنين من كل دول العالم للإدلاء بأصواتهم لأن هذا واجب وطني ويجب مساندة البلد.

وعلق مواطن آخر يدعى أحمد وهو أحد المواطنين المقيمين في إندونسيا، وشارك في الانتخابات الرئاسية ودعى المواطنين أن يشاركوا بأصواتهم للوقوف بجانب مصر.

 

https://youtu.be/foVFlMawQs8

تواصل مستمر بين "الوطنية للانتخابات" والسفارات والقنصليات المصرية للتأكد من عدم وجود معوقات فنية

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

وفى وقت سابق، قال المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات إن هناك تواصلا مستمرا بين الهيئة والسفارات والقنصليات المصرية للتأكد من عدم وجود معوقات فنية.

ويدلي المصريون في الخارج بأصواتهم على مدى ثلاثة أيام اعتبارا من الجمعة الماضية، بينما يصوت المصريون داخل البلاد في أيام 10 و11 و12 ديسمبر لعام 2023، ومن المقرر إعلان النتيجة في 18 ديسمبر في حال حسم السباق من الجولة الأولى.

وسيتم في حالة وجود جولة إعادة إجراء الانتخابات للمصريين بالخارج أيام 5 و6 و7 يناير من العام المقبل 2024، على أن تجرى الانتخابات للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير المقبل، فيما سيتم إعلان النتائج في 16 يناير 2024.

الانتخابات الرئاسية في الخارج
الانتخابات الرئاسية في الخارج
الانتخابات الرئاسية في الخارج
الانتخابات الرئاسية في الخارج
الانتخابات الرئاسية في الخارج
الانتخابات الرئاسية في الخارج
الانتخابات الرئاسية في الخارج
الانتخابات الرئاسية في الخارج
الانتخابات الرئاسية في الخارج
الانتخابات الرئاسية في الخارج
الانتخابات الرئاسية في الخارج
الانتخابات الرئاسية في الخارج
الانتخابات الرئاسية في الخارج
الانتخابات الرئاسية في الخارج
أندونسيا الانتخابات الارئاسية الانتخابات 2024 مصر الجالية المصرية

مواد متعلقة

الوطنية للانتخابات تتابع تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية

بجولات ميدانية.. وكيل شباب دمياط يتفقد جاهزية مقرات الانتخابات الرئاسية

انطلاق تصويت المصريين بـ27 دولة فى الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

عاجل.. "الجارديان" تكشف دوافع الهجوم الإسرائيلى على جنوب غزة

قرار عاجل من "تعليم الفيوم" بشأن ضرب مُعلمة وتمزيق ملابسها

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

عاجل.. طيران الاحتلال يشن غارة قرب مستشفى الإندونيسى شمال قطاع غزة

اقتصادية قناة السويس توقع مذكرة تفاهم لتموين السفن بالوقود الأخضر فى شرق بورسعيد

"كيرولس" فرحة منتظرة.. قصة أسرة حلمت بإنجاب طفل منذ 25 عاما في أسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

ماجد حبته

لقاء هاريس والرئيس

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

محمد الفايدي

الحوار بين الإقناع والتأثير

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب اقتحامات الاحتلال الإسرائيلى.. ارتفاع عدد الشهداء والإصابات فى الضفة الغربية المحتلة

استشهاد عشرات الفلسطينيين فى قصف متواصل للاحتلال على قطاع غزة

الاحتلال يصيب مواطنًا ويعتقل 21 آخرين فى محافظة الخليل