الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سفير مصر بالكويت: التصويت في الانتخابات الرئاسية يستغرق 3 دقائق فقط.. والإقبال كبير

المستشار أسامة شلتوت
المستشار أسامة شلتوت

قال المستشار أسامة شلتوت، سفير مصر في الكويت، إن السفارة عملت على اختيار أفضل منطقة من أجل إدلاء المصريين بأصواتهم وهي منطقة أرض المعارض في الكويت.

وأضاف شلتوت خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة عملية تصويت المصريين في الخارج في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية 2024، والذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا المقر تم اختياره بعناية؛ لأنه يتوسط الأحياء التي يتواجد بها المصريون، كما أنه سهل الوصول إليه سواء بالمواصلات العامة أو الخاصة، وأيضًا متوفر به ساحات انتظار كبيرة.

وأشار إلى أن عملية التصويت تستغرق 3 دقائق فقط، متابعًا: "لدينا 35 مكتبًا يعملون في نفس اللحظة، وبالتالي الأمور كلها تسير بسهولة ويسر فيما يخص العملية الانتخابية".

ووجَّه سفير مصر بالكويت الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات، على توفير كل الدعم الفني والاعتبارات الخاصة بذوي الهمم خصوصًا المكفوفين وتوفير بطاقة برايل للانتخاب، مؤكدًا أن هذا انعكس على مشاركة المصريين في الكويت في الانتخابات الرئاسية.

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