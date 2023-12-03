رئيس البرلمان العربى يلتقى محافظ شمال سيناء ويؤكد أهمية الدور المصرى المحورى

التقى عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء بمقر المحافظة، وذلك خلال زيارته إلى معبر رفح على الحدود المصرية مع قطاع غزة، على رأس وفد برلماني عربي.

دعم مصر للأشقاء الفلسطينيين

وخلال اللقاء، أكد العسومي أهمية الدور المصري العروبي المحوري في دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال استقبال الجرحى والمصابين في المستشفيات المصرية، وكذلك تسهيل عبور المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مثمنًا التحركات المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على كل المستويات العربية والإقليمية والدولية لوقف نزيف الدم الفلسطيني.

وأشار العسومي، وفقًا لبيان صادر عن البرلمان العربي، إلى الدعم الكامل للبرلمان العربي للدولة المصرية في كل الإجراءات التي تتخذها لحماية حدودها، منوهًا بأن كل إمكانيات البرلمان العربي ستكون مع مصر، مشددًا على ضرورة حشد الجهود للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني.