الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الفصائل العراقية ترد على جرائم غزة بقصف موقع للقوات الأمريكية فى مطار أربيل

قصف موقع للقوات الأمريكية
قصف موقع للقوات الأمريكية

أعلنت الفصائل العراقية عن قصف موقع للقوات الأمريكية في مطار أربيل بطائرة مسيرة "ردًا على جرائم الاحتلال في قطاع غزة".

عشرات من جنود الاحتلال

وقد أعلنت كتائب عزالدين القسام، اليوم الأحد، عن تفجير 3 عبوات ناسفة بقوة قوامها 60 جنديًا إسرائيليًا، في نقطة تمركز لهم شرق منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، في بيان لها: "فجر اليوم تمكن مجاهدو القسام من رصد تمركز لعشرات من جنود الاحتلال (60 جنديًا) داخل خيام في نقطة تموضع لهم شرق جحر الديك، فقام المجاهدون بزراعة 3 عبوات مضادة للأفراد بشكل دائري حول التمركز، وفي تمام الساعة 4:30 تم تفجير العبوات في جنود الاحتلال، وتقدم أحد المجاهدين للإجهاز على من تبقى من أفراد القوة، وانسحب المجاهدون إلى مواقعهم بسلام بعد إيقاع عدد كبير من جنود الاحتلال قتلى".

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