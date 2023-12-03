موقع أمريكى يكشف تفاصيل انهيار وقف إطلاق النار فى غزة

كشف موقع أكسيوس الأمريكي، اليوم الأحد، عن انهيار وقف إطلاق النار في غزة، واستئناف القتال صباح يوم الجمعة.

انهيار وقف إطلاق النار

وقال ثلاثة مسئولين إسرائيليين لموقع Axios أكسيوس: إن المفاوضات بشأن تمديد وقف إطلاق النار في غزة انهارت يوم الجمعة بعد أن رفضت حماس إطلاق سراح 10 إسرائيليات، وعرضت بدلًا من ذلك البدء في مناقشة إطلاق سراح الرجال المسنين، وحملت حماس إسرائيل مسئولية انهيار وقف إطلاق النار.

واستدعى جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد فريقه من قطر يوم السبت، نتيجة انهيار مفاوضات الرهائن، واتهم الموساد، في بيان له، حركة حماس بعدم تنفيذ التزاماتها في الاتفاق.

وحذر الموقع الأمريكي من أن انهيار وقف إطلاق النار واستئناف القتال صباح يوم الجمعة يمكن أن يؤدي بسرعة إلى قيام إسرائيل بتوسيع عمليتها البرية في غزة إلى مدينة خان يونس الجنوبية.

وأعرب مسئولون أمريكيون عن مخاوفهم من أن تؤدي عملية إسرائيلية في الجزء الجنوبي من غزة إلى سقوط المزيد من الضحايا المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية.

ووفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، التزمت حماس بإطلاق سراح جميع النساء والأطفال الذين تحتجزهم كرهائن مقابل وقف القتال لمدة تصل إلى تسعة أيام، وتم إطلاق سراح أكثر من 80 امرأة وطفلًا خلال الأسبوع الماضي كجزء من هذه العملية، ولكن في الساعات التي سبقت نهاية الهدنة، لم ترسل حماس قائمة بأسماء الرهائن الذين ستطلق سراحهم، كما قال المسئولون الإسرائيليون الثلاثة.

وأضاف المسئولون أنه بدلًا من ذلك، أرسلت حماس رسائل عبر وسطاء قطريين ومصريين تقترح بدء مناقشة حول التنازلات التي قد تكون إسرائيل على استعداد لتقديمها مقابل إطلاق سراح الرجال المسنين.

وقال المسئولون الإسرائيليون: إن إسرائيل أوضحت للوسطاء أنها تعلم أن حماس لا تزال تحتجز العديد من النساء، وأنها لن تناقش الصفقات المستقبلية قبل إطلاق سراح جميع النساء.

وبعث رئيس الموساد ديفيد بارنيا، كبير المفاوضين من الجانب الإسرائيلي، برسالة إلى حماس من خلال الوسطاء مساء الخميس أكد فيها أن إسرائيل "لا تمارس ألعابًا" وأنه إذا لم يتم إطلاق سراح النساء، فإن القتال سيستأنف، حسبما قال مسئول إسرائيلي كبير.

استمرار مفاوضات الرهائن

وقال أكسيوس: تتواصل مفاوضات الرهائن، مع التركيز على ما قد يتطلبه الأمر لضمان إطلاق سراح الرجال وجنود الاحتياط العسكريين، وفقًا لمصدر مطلع على المناقشات، وقال المصدر إن الولايات المتحدة تحاول توسيع المفاوضات لتشمل عمليات إطلاق سراح محتملة لرجال مدنيين مسنين تحتجزهم حماس بالإضافة إلى جنود احتياط في جيش الدفاع الإسرائيلي، وقال مسئولون إسرائيليون كبار: إنهم يتوقعون أن تستمر مفاوضات الرهائن "تحت النار".