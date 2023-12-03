الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس سائق عثر بحوزته على 11 كيلو من مخدر الحشيش بالشروق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة الشروق وبدر اليوم حبس سائق “له معلومات جنائية” أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى؛ لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 11 كيلو، بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها.

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كما أمرت النيابة باستعجال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

وكانت قد تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط سائق- له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

نيابة الشروق وبدر سائق قسم شرطة الشروق الإجراءات القانونية حبس

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