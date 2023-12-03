الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مانشستر يونايتد يسقط أمام نيوكاسل بهدف فى الدورى الإنجليزى

نيوكاسل يونايتد وماشستر
نيوكاسل يونايتد وماشستر يونايتد

سقط فريق مانشستر يونايتد أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

وسجل أنتوني جوردون هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55 من عمر المباراة، وارتفع رصيد نيوكاسل يونايتد عند 26 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب، ووتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 24 نقطة في المركز السابع.

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أحداث الشوط الأول

المباراة أخذت طابع الجدية من جانب الفريقين اللذان تبادلا المحاولات من البداية.

شهدت الدقيقة السابعة ركلة ركنية أولى لنيوكاسل يونايتد على يمين مرمى مانشستر يونايتد، نفذها كيران تريبيير بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بصعوبة شديدة إلى وسط الملعب.

تسديدة عن طريق برونو جيمارايش لاعب نيوكاسل يونايتد من داخل منطقة الجزاء ارتدت من جسد المدافع هاري ماجواير وانتهت معها الخطورة.

فرصة هدف صائع لصالح اليونياتد في الدقيقة 11 بعد محاولة هجومية مرتدة خطيرة لمانشستر يونايتد عن طريق أليخاندرو جارناتشو المنطلق على الجبهة اليسرى خلف مدافعي نيوكاسل يونايتد والذي أطلق تسديدة أرضية قوية تصدى لها الحارس نيك بوب وأنقذ مرماه.

محاولة هجومية جديدة لمانشستر يونايتد بمجموعة من التمريرات على الجبهة اليسرى أنهاها أليخاندرو جارناتشو بعرضية غير متقنة تحولت مباشرة إلى ركلة مرمى.

في الدقيقة 17 هدف محقق ضائع لنيوكاسل يونايتد بعد هجمة منظمة بمجموعة من التمريرات المتقنة وصلت بالنهاية لميجيل ألميرون المتمركز داخل منطقة الجزاء والذي استقبل الكرة بتسديدة أرضية تجاه الزاوية اليمنى للمرمى تصدى لها الحارس أندري أونانا ببراعة وأنقذ مرماه.

تسديدة قوية عن طريق برونو جيمارايش لاعب نيوكاسل يونايتد من على حدود منطقة الجزاء مرت بشكل قريب إلى جوار القائم الأيسر للمرمى.

هدف محقق ضائع لنيوكاسل يونايتد بتسديدة قوية عن طريق أليكساندر إيزاك المتمركز دون رقابة دفاعية داخل منطقة الجزاء، والذي أطلق تسديدة أرضية مرت بمحاذاة القائم الأيسر للمرمى.

ركلة ركنية لنيوكاسل يونايتد على يسار مرمى مانشستر يونايتد، نفذت مجموعة من التمريرات القصيرة انتهت بعرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء، حيث استقبلها جمال لاسيليس برأسية غير متقنة مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى.

ركلة ركنية لنيوكاسل يونايتد على يسار مرمى مانشستر يونايتد، نفذها كيران تريبيير بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس أندري أونانا بقبضة اليد بعيدًا عن مناطق الخطورة.

تسديدة عن طريق أليكساندر إيزاك لاعب نيوكاسل يونايتد من على حدود منطقة الجزاء مرت دون خطورة إلى جوار القائم الأيسر للمرمى.

في الدقيقة 39 تنفيذ الركلة الحرة المباشرة لنيوكاسل يونايتد عن طريق كيران تريبيير بتسديدة مباشرة تجاه المرمى ارتدت من العارضة العلوية للمرمى.

أحداث الشوط الثاني

تسديدة ضعيفة عن طريق ميجيل ألميرون لاعب نيوكاسل يونايتد من على حدود منطقة الجزآء تصدى لها الحارس أندري أونانا بسهولة.

في الدقيقة 49 ركلة ركنية جديدة لنيوكاسل يونايتد على يمين مرمى مانشستر يونايتد، نفذها كيران تريبيير بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس أندري أونانا بقبضة اليد عن مناطق الخطورة.

واستطاع أنتوني جوردون أن يسجل أول أهداف نيوكاسل في الدقيقة 55 بعد هجمة منظمة من لاعبي نيوكاسل يونايتد على الجبهة اليمنى أنهاها كيران تريبيير بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء، حيث استقبلها أنتوني جوردون بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.

في الدقيقة 77 بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب هاري ماجواير لاعب مانشستر يونايتد نتيجة عرقلة متعمدة لأنتوني جوردون لاعب نيوكاسل يونايتد.

في الدقيقة 83 توقف المباراة لإصابة نيك بوب حارس مرمى نيوكاسل يونايتد.

في الدقيقة 88 هدف ملغي لصالح مانشستر يونايتد أحرزه أنتوني ماثيوس بداعي التسلل على هاري ماجواير المتداخل في اللعبة أثناء التسديد من تمركز خاطئ.

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