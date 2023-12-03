دبلوماسى سابق: مشهد مشاركة مصريين الخارج بالانتخابات الرئاسية يسر القلب

قال السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مشهد مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024 جميل جدا ويسر القلب، لافتًا إلى أن أهمية الانتخابات تقدر بعدد المشاركين فيها، حيث تتابع الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع العملية الانتخابية باستمرار.

وأضاف في حواره ببرنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "اهتمام المصريين بأحوال بلدهم واختيار رئيس مصر أمر مهم جدا، فالمصريون يدركون جيدا وجود أزمة عالمية وأزمة في مصر تخص الاقتصاد والحدود"، مشيرًا إلى أن مشاركتهم في الانتخابات مظاهرة في حب مصر في ظل ما تواجهه الدولة من مشكلات وأخطار محدقة بها من جميع النواحي.

وتابع: "المصريون شاركوا في الانتخابات كي يدلوا بأصواتهم في حب مصر، وهي احتفالية أكثر منها انتخابات، فقد اصطحبوا أبنائهم، لأن هذا الأمر يؤكد على أن حب مصر داخلهم، لأن مصر هي الأم الأساسية والبلد الذي ينتمون إليها".