السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى يستعين بأخبار "الدستور" فى تغطية حلقة برنامجه الليلة

أحمد موسى
أحمد موسى

استعان الإعلامي أحمد موسى، بعدد من أخبار موقع "الدستور"، خلال تغطية أحداث حلقة برنامجه "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، والتي شهدت تغطية للانتخابات الرئاسية بالخارج.

روابط الأخبار كما يلي:

صحف العالم: الجالية المصرية فى الدول العربية تسجل حضورًا قياسيًا بالانتخابات الرئاسية

عواصم العالم تشهد توافدًا كثيفًا من المصريين للتصويت في انتخابات الرئاسة 

سحب التأشيرات الأمريكية من الإسرائيليين ووقف الدعم.. تفاصيل ما حدث بين بلينكن ونتنياهو

الجارديان تكشف عن صفقة جديدة تحل محل اتفاق الهدنة الإنسانية لإنهاء حرب غزة

أحمد موسى موقع الدستور على مسئوليتي للانتخابات الرئاسية بالخارج اخبار

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