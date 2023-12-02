أحمد موسى يستعين بأخبار "الدستور" فى تغطية حلقة برنامجه الليلة

استعان الإعلامي أحمد موسى، بعدد من أخبار موقع "الدستور"، خلال تغطية أحداث حلقة برنامجه "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، والتي شهدت تغطية للانتخابات الرئاسية بالخارج.

روابط الأخبار كما يلي:

صحف العالم: الجالية المصرية فى الدول العربية تسجل حضورًا قياسيًا بالانتخابات الرئاسية

عواصم العالم تشهد توافدًا كثيفًا من المصريين للتصويت في انتخابات الرئاسة

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