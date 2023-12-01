عواصم العالم تشهد توافدا كثيفا من المصريين للتصويت في انتخابات الرئاسة

شهدت السفارات المصرية بالخارج، إقبالا كثيفا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت الجمعة، وتستمر حتى يوم الأحد المقبل، وأدلى المواطنون المصريون بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، في مقر السفارة المصرية في لندن.

وحرص الناخبون على اصطحاب أبنائهم خلال الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، إيمانًا بأهمية المشاركة فى العملية الانتخابية، بهدف دعم مصر، حاملين أعلام.

ومنذ بدء التصويت، حرص طاقم السفارة المصرية في لندن، على تذليل كافة العقبات أمام الناخبين، مع توضيح الآلية الصحيحة للتصويت والاشتراطات اللازمة التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

صربيا

واصطف أبناء الجالية المصرية في صربيا أمام اللجان الانتخابية للمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤ فى مقر سفارة جمهورية مصر العربية فى العاصمة "بلجراد".

الجزائر

وتوافد أعضاء الجالية المصرية المقيمة بالجزائر على مقر السفارة المصرية بالجزائر للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤ والتي انطلقت اليوم ولمدة 3 أيام للمصريين بالخارج.

وشهدت عملية الاقتراع، منذ فتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، إقبالا متزايدا من قبل المواطنين المقيمين بالجزائر الذين أكدوا حرصهم على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

سويسرا

وحرص عدد من أبناء الجالية المصرية في سويسرا، على المشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية في مقر السفارة المصرية، رافعين الأعلام المصرية.

السنغال

وشارك عدد من أبناء الجالية المصرية في السنغال، في التصويت بالانتخابات الرئاسية في مقر السفارة المصرية في داكار "السنغال".

تونس

وتوافد أبناء الجالية المصرية بتونس، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، حاملين أعلام مصر تزامنا مع بدء عمليات التصويت بمقر السفارة.

وتوافد عدد من المصريين المقيمين بدولة ألبانيا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام ٢٠٢٤ بمقر السفارة المصرية في تيرانا.

النمسا

وتوافد عدد من المصريين المقيمين في النمسا للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وبدأت السفارة المصرية فى النمسا استقبال المصريين للإدلاء بأصواتهم وفقا للتوقيت المحلي فى النمسا وتم فتح اللجنة في الموعد المحدد لبداية التصويت وفقا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

روسيا

وواصل أبناء الجالية المصرية في روسيا، توافدهم على مقر السفارة المصرية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، رغم الأجواء المناخية الباردة.

كندا

وتوافد عدد من الجالية المصرية بدولة كندا على لجان الانتخابات الرئاسية في السفارة المصرية بدولة كندا.

وحرص أبناء الجالية المصرية من السيدات والرجال على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج.

انطلاق الانتخابات الرئاسية

وبدأت عملية التصويت منذ التاسعة صباحا بتوقيت سويسرا وحرصت السفارة المصرية على فتح باب التصويت في الموعد المحدد دون تأخير.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري.

ويدلي المصريون في الخارج بأصواتهم على مدى ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الجمعة، بينما يصوت المصريون داخل البلاد في أيام 10 و11 و12 ديسمبر. ومن المقرر إعلان النتيجة في 18 ديسمبر في حال حسم السباق من الجولة الأولى.

وسيتم في حالة وجود جولة إعادة إجراء الانتخابات للمصريين بالخارج أيام 5 و6 و7 يناير من العام المقبل 2024، على أن تجرى الانتخابات للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير المقبل، فيما سيتم إعلان النتائج في 16 يناير٢٠٢٤