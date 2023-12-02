السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استمرار حبس المتهم بدهس عامل نظافة في منشأة ناصر

حبس المتهم
حبس المتهم

 جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم، حبس المتهم بدهس أحد الأشخاص مما أسفر عن وفاته، بمنطقة منشأة ناصر، 15 يومًا علي ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة، قد صرحت بدفن جثة المتوفى، عقب الانتهاء من إجراء الصفة التشريحية له، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة بوفاة عامل نظافة متأثرًا بإصابته إثر إصطدام سيارة "نقل" مجهولة به لاذت بالفرار.


بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وعلل انصرافه من مكان الحادث خشية تعدى المواطنين عليه.


جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق

قاضي المعارضات حبس دهس ضبط السيارة

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