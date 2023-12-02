السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

إيهاب سعيد: التصنيع المحلى على رأس اهتمامات الحكومة

إيهاب سعيد
إيهاب سعيد

دعا المهندس إيهاب سعيد، عضو الغرف التجارية بالقاهرة، رئيس الشعبة العامة الاتصالات والمدفوعات الرقمية، جموع المصريين للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية والنزول إلى صندوق الاقتراع، والتعبير عن حبهم للوطن من خلال انتخابات حرة نزيهة يتنافس فيها ٤ مرشحين، مشيدًا بالدور الكبير للهيئة الوطنية للانتخابات فى هذا الشأن.

وأوضح «سعيد»، لـ«الدستور»، أن مشاركة المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية بهذا الحشد الكبير يبعث رسالة قوية للمجتمع الدولى تعبر عن حرية الرأى والتعبير، مؤكدًا أن الانتخابات تجرى وفق الإجراءات المتبعة قانونيًا ودستوريًا. وقال «سعيد» إن العرس الديمقراطى والانتخابات الرئاسية أكبر دليل على نجاح الدولة ورسالة طمأنة للمستثمرين على الاستقرار السياسى والاقتصادى والأمنى، مشيرًا إلى توجه الدولة لدعم المستثمرين الجادين، من خلال حزمة من الحوافز الاستثمارية والإعفاءات الجمركية والضرائب بهدف توطين الصناعة محليًا.

 وأضاف أن الاعتماد على التصنيع المحلى وزيادة الصادرات المصرية ضمن أولويات الحكومة فى الوقت الحالى، موضحًا أن خفض الفاتورة الاستيرادية والاتجاه إلى المنتجات المحلية وجذب الشركات العالمية لإنشاء مصانع لها فى مصر سيحقق التكامل الاقتصادى ويؤدى لتوفير فرص عمل للشباب. وأضاف أن ما تم تنفيذه من مشروعات قومية خلال السنوات العشر الماضية، سواء فى البنية التحتية أو الإسكان أو الطرق أو مياه الشرب أو الصرف الصحى، يؤكد نجاح الدولة فى تحسين حياة المصريين والخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم، وعلى رأسها مشروع «حياة كريمة».

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