بالزغاريد والدموع.. عُرس انتخابى رائع للمصريين فى الكويت (فيديو)

قال علاء سليم، أمين الاتحاد العام للمصريين في الخارج، إنه في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية المصرية، شهدت الكويت إقبالًا كبيرًا من الجالية المصرية على صناديق الاقتراع، وسط أجواء احتفالية ووطنية.

وأضاف سليم، في اتصال هاتفي مع برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أن الكويت تعد من أهم الدوائر الانتخابية في الخارج، وأن المشاركة في التصويت كانت أعلى من اليوم الأول.

وأشار إلى أن المصريين في الكويت يحافظون على هويتهم وثقافتهم، ويظهرون ذلك من خلال ملابسهم التي تعكس محافظاتهم الأصلية، مشيرا إلى أن الناخبات يعبرن عن فرحتهن بالزغاريد والدموع.

وأشار سليم، إلى أنه تم توفير حافلات مجانية لنقل الراغبين في التصويت إلى اللجان، مؤكدًا أن العملية الانتخابية تسير بشكل سلس ومنظم، وأنه يتوقع أن يتم غلق الصناديق بعد ساعة من الآن، واختتم حديثه بالدعوة إلى المصريين في الداخل للمشاركة بكثافة في الانتخابات، معتبرًا أنها بشرى سارة للوطن وفرصة للتعبير عن الإرادة الشعبية.