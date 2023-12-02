السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شاب وإصابة آخر أثناء حفر خزان صرف صحي بإحدي قرى المنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر أثناء حفر خزان صرف صحي بإحدى قرى مركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

كانت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بانهيار خزان صرف صحي داخل منزل بإحدى بقرية القيس بمركز بني مزار، وأسفر الحادث عن وقوع ضحايا ومصابين.

علي الفور انتقل رجال الشرطة وسيارات فرع هيئة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع شاب في العقد الثالث من عمره، وإصابة آخر في العقد الثاني من عمره بإصابات متنوعة ما بين كدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج، أثناء عملهم بأحد المنازل بقرية القيس التابعة لمركز بني مزار، لحفر خزان صرف صحي دون ترخيص.

وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفي بني مزار تحت تصرف جهات التحقيق، وتلقى المصاب العلاج اللازم وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

المنيا مصرع شاب وإصابة اخر حفر خزان صرف صحي إحدي قري بني مزار بالمنيا مستشفي بني مزار

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