السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العثور على جثتى أم وطفلتها داخل خزان صرف صحى بالمنيا

جثة
جثة

عثرت أجهزة الأمن بالمنيا على جثتين لأم وطفلتها الرضيعة داخل خزان صرف منزلي بإحدى قرى مركز مطاي شمال المحافظة، ورجحت التحريات الأولية وجود شبهة جنائية وراء الحادث، الذي تحرر عنه المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

كان اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة مطاي، تتضمن العثور على جثة ربة منزل وابنتها "طفلة" عمرها 4 سنوات، داخل خزان صرف منزلي، بإحدى القرى التي تقع في غرب المركز.
 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري ورجال المباحث الجنائية، حيث تم انتشال جثتين الأولى لربة منزل تدعي "ن.ك" 33 عامًا، والثانية لابنتها طفلة عمرها 4 سنوات تدعي "س.ر"، تقيمان داخل إحدى القرى في غرب مركز مطاي، وتم إيداعهما بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
 

ورجحت التحريات الأولية لفريق البحث الجنائي وجود شبهة جنائية وراء الحادث، وتواصل جهات التحقيق إجراء التحريات لمعرفة تفاصيل الواقعة، حيث جرى إلقاء القبض على زوج ربة المنزل ووالد الطفلة ويدعي "ر.م" 41 عامًا، وتشير التحريات المبدئية إلى تورطه في الحادث.

انتشال جثة ام وطفلتها الرضيعة خزان صرف منزلي احدي قري مطاي بالمنيا قوات الأنقاذ النهري بالمنيا اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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