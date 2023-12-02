1000حلقة مصرية بـ«الهندى».. اتفاقية «المتحدة» تفتح باب العالمية لأعمالنا الدرامية وتنشر ثقافتنا فى كل مكان

إشادات واسعة حظيت بها الخطوة التى اتخذتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتتمثل فى توقيع اتفاقية لتوزيع وعرض ١٠٠٠ حلقة من الدراما المصرية باللغة الهندية فى جميع أنحاء العالم.

وأعلنت «المتحدة» عن إبرام اتفاقية مع الشركة الهندية «سوبركلاستر برودكشن»، هى الأولى من نوعها، لتوزيع ١٠٠٠ حلقة تليفزيونية مصرية باللغة الهندية، بما يفتح أسواقًا جديدة للدراما المصرية، ويسهم فى انطلاق الفن المصرى والوصول به إلى آفاق أبعد فى الانتشار والتأثير.

ورأى عدد من نجوم الفن والنقاد وأساتذة الإعلام، فى حديثهم مع «الدستور»، أن هذه الخطوة تسهم فى زيادة الترويج للدراما المصرية فى جميع أنحاء العالم، وتُطلع الثقافات الأخرى على هويتنا المصرية وأعمالنا الفنية التى تعكس أفكارنا وقضايانا، متوقعين أن يكون للاتفاق العديد من الفوائد على مستوى الإنتاج، مع فتح الطريق أمام ترجمة الأعمال المصرية إلى لغات أخرى عديدة.

جمال العدل: أعمالنا لا تقل أهمية عن التركية والكورية

أعرب المنتج جمال العدل عن فخره الشديد باتفاقية «المتحدة»، لأنها ستتيح عرض أعمالنا التليفزيونية على شاشات التليفزيون فى مختلف دول العالم، وهى نقلة كبيرة تفتح أسواقًا ممتدة للفن المصرى.

وقال «العدل»: «توزيع وترجمة ١٠٠٠ حلقة من الدراما المصرية للغة الهندية خطوة عظيمة رائعة، وكانت منتظرة من شركة كبيرة بحجم (المتحدة للخدمات الإعلامية)، والتى تعى ما تفعله جيدًا».

وشدد على أن «الدراما المصرية لا تقل قيمة عن الدراما التليفزيونية التركية والكورية وغيرهما، بل هى أفضل»، متمنيًا تعميم الفكرة فى مختلف بلدان العالم وبمختلف اللغات، خاصة فى أمريكا الجنوبية وأوروبا.

وفاء عامر: عائدها كبير جدًا سواء فى الداخل أو الخارج

عبرت الفنانة وفاء عامر عن سعادتها الكبيرة بخطوة الشركة المتحدة، التى وصفتها بـ«المهمة للغاية».

وقالت «وفاء»: «إحنا متعودين من الشركة المتحدة دائمًا على الخطوات المهمة والمميزة، يعنى نقدر نقول عليها الشركة الكبيرة، حقيقى فضلها وخيرها على الجميع، ومن وجهة نظرى أن الخطوة دى هيكون ليها عائد كبير جدًا على الدراما المصرية، سواء داخل مصر أو خارجها».

أشرف زكى:مسئولية على صُنّاع الفن لإنتاج مزيد من الأعمال الجيدة

اعتبر الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، خطوة «المتحدة» انطلاقة جديدة للدراما المصرية، واصفًا عرض ١٠٠٠ حلقة درامية مصرية عبر شاشات التليفزيون الهندية وشاشات أخرى حول العالم بأنه «إنجاز مهم وغير مسبوق».

وقال «زكى»: «ترجمة الأعمال المصرية إلى اللغة الهندية أمر طال انتظاره كثيرًا، خاصة مع حاجة هذه الأعمال لأن تحظى بشهرة عالمية، نظرًا لأهمية القضايا التى تناقشها، فضلًا عن دور هذه الخطوة فى نشر الثقافة والفن المصرى إلى الجمهور العالمى». وأضاف: «أتمنى أن تُفعل هذه الخطوة على نطاق أوسع، عبر ترجمة الأعمال المصرية إلى أكثر من لغة حول العالم، لتحقيق تبادل ثقافى مثمر مع أكبر قدر من الدول والشعوب، خاصة أن الأعمال المصرية جديرة بالمشاهدة ولها طابع خاص».

ووجه نقيب المهن التمثيلية الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على هذه الخطوة السعيدة، مختتمًا بقوله: «نتمنى أخبارًا أخرى سعيدة مثل هذا الخبر، لاقتحام الأسواق العالمية، مثل السوقين الكورية والإسبانية وغيرهما من الأسواق المنفتحة على العالم، فكل هذه الشعوب تحب الفن، وهذا الخبر يضع مسئولية على صناع الفن المصرى لإنتاج مزيد من الأعمال الجيدة».

أيمن سلامة:تدر دخلًا كبيرًا على الاقتصاد الوطنى

أشاد المؤلف أيمن سلامة بالاتفاقية، واصفًا إياها بأنها «خطوة رائعة»، تساعد على فتح سوق جديدة، ونقل الثقافة المصرية للعديد من شعوب العالم.

وقال «سلامة» إن «الدراما المصرية كانت تخاطب الوطن العربى فقط، منذ انطلاقها قبل ٧٣ عامًا، لكن اتفاقية الشركة المتحدة ستغير هذا الانغلاق الفنى، عبر إخراج أعمالنا إلى النور، ونقلها إلى عالم مختلف تمامًا عن ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا».

وأضاف: «هدف تصدير الدراما المصرية ليس فقط نشر ثقافتنا وهويتنا العربية، لكن الأمر سيدر دخلًا كبيرًا لمصر واقتصادها الوطنى، بدلًا من استيراد الدراما الهندية والتركية وغيرهما»، موجهًا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مشيدًا بالخطوة الجريئة التى اتخذتها، خاصة أنها ستمثل نقلة نوعية للفن المصرى، وتعمل على تشجيع الصناع لإنتاج مزيد من الأعمال المميزة خلال الفترة المقبلة.

إلهام شاهين: فرصة لتطوير الإنتاج مع دولة متقدمة فنيًا

أعربت الفنانة إلهام شاهين، عن فخرها الشديد بخطوة تعاون «المتحدة للخدمات الإعلامية» مع دولة الهند لترويج أعمالنا الدرامية المصرية هناك، خاصة أن الهند دولة متقدمة فنيًا، وشهدت تطورًا كبيرًا فى الصناعة، خاصة لدى الأجيال الجديدة من ممثليها، الذين شاركوا فى أعمال سينمائية وتليفزيونية عالمية رائعة.

ووجهت الفنانة الكبيرة الشكر لعمرو الفقى، العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على هذا التعاون الذى وصفته بـ«غير المسبوق»، مشيرة إلى أنه «يفتح أبوابًا عديدة لتطوير الصناعة والإنتاج المصرى».

وأضافت: «ما حدث شىء مفرح للغاية وسط أخبار صعبة ومتعبة يستمع إليها المرء طوال الوقت.. حاجة كبيرة تفرح خلال هذه المرحلة، وبشرة خير وتفاؤل لعام جديد على مصر.. كل الخير للبلد وللفن المصرى».

طارق الشناوى: خطوة عظيمة.. وأتمنى تعميمها بلغات أخرى

وصف الناقد الفنى طارق الشناوى إبرام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اتفاقية لتوزيع وعرض ١٠٠٠ حلقة دراما تليفزيونية مصرية باللغة الهندية فى جميع أنحاء العالم، بأنه «خبر عظيم أدبيًا وماديًا».

وقال «الشناوى»: «طبعًا هذا الخبر عظيم أدبيًا وماديًا، فكون الفن المصرى يعبر الحدود ويتخطى حاجز اللغة، فهذا خبر يجب أن يُفرحنا، ونتمنى تعميمه فى كل أنحاء العالم، وعدم الاقتصار على اللغة الهندية، وخاصة الإنجليزية، لأنها منتشرة على نطاق واسع». وأضاف الناقد الفنى: «هذه الخطوة عظيمة، تنقل فننا المصرى وأعمالنا الدرامية خاصة إلى خارج مصر، لتجعلها عابرة لحدود الجغرافيا واللغة، وأعتقد أنها ستنجح بشدة، لأن المزاج الهندى قريب من المصرى، خاصة فيما يتعلق بناحية العواطف، وهذا سيفتح باب العالمية أمام الدراما المصرية، فى خطوة جريئة نحيى عليها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية».

عصام زكريا: إيجابياتها كبيرة على الجمهور والصناعة

رحب الناقد الفنى عصام زكريا، رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة، بالاتفاقية المبرمة من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، واصفًا إياها بأنها «خطوة مهمة ومميزة للغاية».

وقال «زكريا»: «هذه الاتفاقية فى غاية الأهمية، وجاءت فى وقتها الصحيح، خاصة أن الشعب الهندى قريب إلى الذوق المصرى، وتجمع الشعبين عادات وتقاليد مشتركة، خاصة فى بعض المناطق التى ينتشر بين جمهورها الدين الإسلامى».

وأضاف: «إيجابيات هذه الخطوة كبيرة على الجمهور وصناعة الفن ككل، وأعتقد أنه ستكون هناك عملية تبادل بين مصر والهند، عبر عرض أعمال هندية جديدة على شاشات القنوات المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الجمهور المصرى يتابع ويميل إلى الأعمال الهندية منذ قديم الأزل، سواء السينمائية أو التليفزيونية».

ليلى عبدالمجيد: عودة للسيطرة المصرية على سوق الدراما

وصفت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، الاتفاقية المبرمة من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بأنها «خطوة مهمة وجيدة جدًا»، مشيدة بعمل الشركة على فتح أسواق جديدة للدراما المصرية.

وقالت العميد الأسبق لـ«إعلام القاهرة»: «الاتفاقية ستسهم فى انطلاق الفن المصرى، والوصول به إلى آفاق أبعد، وبالتالى زيادة انتشاره وتأثيره داخل وخارج الوطن العربى».

وأضافت: «مصر تعود إلى سابق عصرها بهذه الخطوة الذهبية، من حيث السيطرة على سوق الدراما والتليفزيون، سواء داخل أو خارج الوطن العربى»، داعية إلى ضرورة العمل على بث أعمالنا الفنية بلغات أخرى غير الهندية خلال الفترة المقبلة.