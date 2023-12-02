وصول عدد من مزدوجى الجنسية.. "إكسترا نيوز" ترصد الوضع من معبر رفح

كشف مراسل قناة "إكسترا نيوز" هشام عبدالتواب، عن مستجدات الأوضاع في معبر رفح فيما يخص المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة، وتوافد أعداد من مزدوجي الجنسية.

وقال مراسل "إكسترا نيوز" إن عددًا من مزدوجي الجنسية يصلون إلى معبر رفح، مشيرًا إلى أن المعبر لم يشهد هذه الأعداد من مزدوجي الجنسية في أيام الهدنة السابقة، لكن مع انتهاء الهدنة بالأمس نشهد عودة العشرات منهم إلى المعبر من قطاع غزة.

وأضاف أن المساعدات اليوم تشهد تطورًا مهمًا بعد توقفها أمس بعد انتهاء الهدنة، وفي ظل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأكد أن 50 شاحنة مساعدات دخلت إلى قطاع غزة منذ صباح اليوم تحمل مختلف المساعدات الإنسانية من مواد غذائية ومستلزمات طبية وأدوية وغيرها من المساعدات إلى داخل القطاع.

وأشار إلى أن تلك الشاحنات كانت قد دخلت بالفعل عبر معبر رفح في أيام الهدنة، وكانت موجودة على الشريط الحدودي في انتظار الدخول ودخلت صباح اليوم إلى قطاع غزة.

كما أكد أن الوقود يمثل أهمية كبير بالنسبة لقطاع غزة، حيث دخلت 3 شاحنات محملة بالوقود صباح اليوم بعد أن توقف بالأمس دخول الوقود إلى قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة.